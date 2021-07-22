Restoran, yangında kullanılmaz hale geldi

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, bir restoran, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

İnönü Caddesi Sümer Park'taki bir restorandan yükselen dumanları gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, gelen ekipler yangına müdahale etti. İş yeri çalışanlarının da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

İş yerinin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-07-22 15:49:49



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