Malatya'da trafik kazası: 4 yaralı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Doğanşehir ilçesi Çığlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 44 PR 914 plakalı Tofaş marka otomobil ile bir başka otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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