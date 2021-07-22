Kalp krizi geçiren kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

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Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesinde, kalp krizi geçiren Hatice Yaman (49), ambulans helikopterle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Darende'de yaşayan Hatice Yaman, göğüs ağrısı şikayetiyle Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kontrollerinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Yaman için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Fenalaşan Yaman, Darende Stadı'na inen ambulans helikopter ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Hatice Yaman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-07-22 19:20:01



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