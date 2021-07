MGC’den, basın bayramı mesajı

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 24 Temmuz'un basın sansürün kaldıran gazetecilerin mücadele günü olduğu hatırlatıralarak, 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı

Yapılan açıklamada, Türk basın tarihinde önemli bir yeri olan 24 Temmuz 1908 tarihinin, gazetelerin mücadelesine büyük katkı verdiği belirtilerek, "24 Temmuz 1908 tarihi basın tarihimizde mücadele günü olarak yer almıştır. II. Meşrutiyetin ilanıyla birlikte günlük sansür görevlerini yapmak üzere gazete ve matbaalara gelen sansür görevlileri gazete sahipleri ve çalışanlar tarafından matbaalara ve gazetelere alınmadılar. Gazetelerde denetim ve kontrole son verdiler. İşte bu tarih basında sansürün kaldırılışı olarak tarihimizde yer almıştır. Böylece sansür bir dönem için de olsa kendiliğinden ilk kez basın yayın organlarında resmen kalkmış oldu. 24 Temmuz’lar 1971 yılına kadar basın bayramı olarak kutlandı. Ondan sonra da gazetecilerin mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Malatya basının yaşadığı zorlu sürece de dikkat çekilen açıklamada, "Özgür basın kuruluşlarının ülkelerin gelişmesinde, kalkınmasında, çağdaşlaşmasında önemli bir yere sahiptirler. Basın kuruluşlarımız sorunları olsa da sorumluluklarını ön planda tutarak halkın haber alması ve gerçekleri öğrenme hakkı için tüm gücüyle ayakta durabilmek için yaşam savaşı vermektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte, karasal yayın yapan televizyonlar kapanmış, uydu yayını yapan televizyonlar ise ekonomik sorunlarla uğraşmaktadır. Yazılı basın yaşam savaşı verirken, Radyolar da ayakta kalmanın mücadelesini vermektedir. Hiçbir yasal alt yapısı olmayan sadece basın kanununa aykırı davrandıkları için işlem yapılan internet yayıncılığı da tüm çabalara rağmen hala yasal bir statüye kavuşturulamamıştır. Basın kuruluşlarında işsizlik oranı ilk sıralara çıkmıştır. Malatya’da son yıllarda gelişen teknolojiyle kapanan basın kurumlarında çalışan 100’den fazla basın çalışanı işsiz kalmış, yaklaşık 50 basın kartı iptal edilmiştir. Malatya’da ilk defa basın kartı sayısı sürekli kartlarda dahil olmak üzere 50’nin altına kadar inmiştir. İşte artan sorunlarımıza rağmen sorumluluklarımız daha da ağırlaşmıştır. 24 Temmuz ruhuyla sansüre karşı direnen üstatlarımızı rahmetle anarken onların mücadeleleri bizlere her zaman rehber olmuştur. Bu nedenle 24 Temmuz gazetecilerin birleşme, dayanışma ve ortak mücadele günüdür. Basın kuruluşlarına destek beklerken, tasarruf genelgesi tam bir hayal kırıklığı meydana getirmiştir. Döviz kuru yükselişiyle daha da artan maliyetlerle zor günler yaşayan Gazetelere resmi kurumların abone olmak dahi yasaklanmıştır. Hükümetin yayımladığı son tasarruf genelgesi yeniden düzenlenmelidir. Basın ve medya kuruluşları halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için üstlendiği görevi yerine getirmek için zor şartlara rağmen görevlerini yerine getirmenin gayreti içerisindedir. Her zaman söylediğimiz gibi sorunlarımız var ama sorumluluklarımız daha önemlidir. Teknolojinin getirdiği yenilikler basın ve medya sektöründe de tam anlamıyla hissedilmeye başlanmıştır. Basın çalışanları, her türlü zorlu şartlara rağmen kamuoyunda toplumsal bilincin artması adına dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri, gazetecilik mesleğinin gerektirdiği ilke ile doğru ve hızlı habercilik anlayışıyla görevini yapmanın çabası içerisindedir. Beklentimiz, yasama, yürütme ve yargı ile birlikte dördüncü kuvvet olan medyanın özgürlükle ilgili sorunlarının zaman geçirilmeden çözümlenmesi, bunu sağlayacak düzenlemelerin bir an önce uygulamaya konulmasıdır. Unutulmamalıdır ki, özgür ve tarafsız basın hepimizin güvencesidir. Değerli basın çalışma arkadaşlarımızın 24 Temmuz Basın Bayramlarını kutlar, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler dileriz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.