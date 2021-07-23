Sulama kanalı patladı, evler su altında kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sulama kanalı patladı, evler su altında kaldı

İHA

Sulama kanalı patladı, evler su altında kaldı

Malatya’da Çat Barajı’ndan gelen sulama kanalının patlaması sonucu bir mahalle sular altında kaldı. 2 kişinin hafif yaralandığı olayda bazı evler sular altında kalırken, kentin içme suyunun kaynağı da tedbir amaçlı kısa süreliğine kapatıldı.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde bulunan Keklicek Hidroelektrik Santrali'ni besleyen sulama kanalının patlaması üzerine bölge sular altında kaldı. Çat Barajı’ndan gelen su kanalının patlaması Kozluk Mahallesi'nde ciddi hasara yol açarken, kentin içme suyu kaynağı olan Kaptaj bölgesinde de hasara yol açtı. Yamaçtan mahallere doğru gelen su önüne çıkan bir aracı da sürüklerken, araçtaki 2 kişi hafif yaralandı. Olayın ardından bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri, güvenlik güçleri ve çok sayıda iş makinesi yönlendirildi. Barajın kapakları kapatılırken, zarar gören bölge halkı yaşananlara tepki gösterdi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Karataş, olay sonrası bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Suların Kaptaj bölgesini de kaplaması nedeniyle acilen şehre gelen su vanalarını kapattıklarını belirten Karataş, “Hemen havuza dolan suyu tahliye ettik. Koruma alanındaki havuzlara akan sular ciddi hasar oluşturdu. Acilen vatandaşın suyunun kesilmemesi adına ilk tedbirleri aldık, hemen temizliğe başladık. Yarım saat içinde tekrar suları yollayacağız ve yeterli klorlama çalışmasını da yapıyoruz” dedi.
DSİ’nin su kanalının patlaması nedeniyle bölgede ciddi hasar meydana geldiğini aktaran Karataş, şehrin su kaynağının kirlenmemesi adına gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. İlk alanda bir miktar suyun Kaptaj alanına karıştığını ancak gerekli önlemleri alarak sorunu giderdiklerini belirten Karataş, şu an için içme suyunda bir tehlike olmadığını, gerekli klorlama ve laboratuvar çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.
Bölgeye gelen Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz yaşananlardan Derme Sulama Birliğini sorumlu tutarak, bayram nedeniyle 3 gündür kanalın kapalı olduğunu, bugün suyun açılması ile kanalın patladığını söyledi. Sabah 08.00 sıralarında kanalın patlamasına rağmen halen sulama birliğinden hiçbir yetkilinin bölgeye gelmediğini ifade eden Solmaz, yaşanan olay nedeniyle birçok tarım alanının da sular altında kalarak hasar gördüğünü söyledi.
Olayda ihmal olduğunu savunan vatandaşlar, sulama kanalının önceden de çatlak olduğunu iddia ederek, mağdur olduklarını ifade ettiler.
Bölgede iş makineleri suyun tahliyesi için çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Gürkan’dan basın bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan basın bayramı mesajı
Battalgazili kadınlar Malatya motifli halılar dokuyor
YEREL HABERLER Battalgazili kadınlar Malatya motifli halılar dokuyor
Başkanlardan dayanışma örneği Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Malatya için hep birlikte çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkanlardan dayanışma örneği Yeşilyurt Belediye ...
MGC’den, basın bayramı mesajı
YEREL HABERLER MGC’den, basın bayramı mesajı
Su borusu patladı; 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Su borusu patladı; 2 kişi yaralandı
Malatyalı atlet olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek
YEREL HABERLER Malatyalı atlet olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil ...
Sıcaktan bunalanlar havuzlara akın etti
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalanlar havuzlara akın etti
Husumetlisinin aracına tüfekle ateş açtı, yakalandı
YEREL HABERLER Husumetlisinin aracına tüfekle ateş açtı, yakalandı
Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Kalp krizi geçiren kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren kadın, ambulans helikopterle ...
Malatya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, ...
Malatya'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da trafik kazası: 4 yaralı
Restoran, yangında kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Restoran, yangında kullanılmaz hale geldi
Mustafa Sarıgül: Tarımda alım garantisini getireceğiz
YEREL HABERLER Mustafa Sarıgül: Tarımda alım garantisini getireceğiz
MÜSİAD’da geleneksel bayramlaşma programı
YEREL HABERLER MÜSİAD’da geleneksel bayramlaşma programı
Battalgazi'de 2 mahalleye 2 milyon TL’lik yatırım
YEREL HABERLER Battalgazi'de 2 mahalleye 2 milyon TL’lik yatırım
Malatya’da restoranda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Malatya’da restoranda çıkan yangın korkuttu
Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı
Bayram ziyaretine imzalı kitap hediyesi
YEREL HABERLER Bayram ziyaretine imzalı kitap hediyesi
AK Parti'de bayramlaşma töreni
YEREL HABERLER AK Parti'de bayramlaşma töreni
Vali Baruş’tan kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarına bayram ziyareti
YEREL HABERLER Vali Baruş’tan kolluk kuvvetleri ve sağlık ...
Güder: “Battalgazi’mize modern bir okul daha yapılıyor”
YEREL HABERLER Güder: “Battalgazi’mize modern bir okul daha ...
15 bin mevsimlik işçi bayramı kayısı bahçesinde geçiriyor
YEREL HABERLER 15 bin mevsimlik işçi bayramı kayısı bahçesinde ...
Devrilen otobüsten kaçan Afgan göçmenler bahçede saklanırken yakalandı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Devrilen otobüsten kaçan Afgan göçmenler bahçede ...