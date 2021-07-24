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İki komşu ilçeden birinde vaka sayısı sıfır diğerinde ise ilçe rekoru kırıldı

İHA

İki komşu ilçeden birinde vaka sayısı sıfır diğerinde ise ilçe rekoru kırıldı

Malatya’da, komşu iki ilçeden birinde sıfır Korona virüs vakası görülürken, diğerinde ise ilçe tarihinde görülmemiş orana ulaştı.
Sağlık Bakanlığı tarafından 1016 Temmuz 2021 tarihleri arasında ilçelerdeki vaka sayıları açıklamasına göre Malatya’da vaka sayıları gittikçe düşüyor. Vaka oranları tablosunda en dikkat çeken oranlar ise Hekimhan ve komşusu Kuluncak ilçesinde görüldü. Hekimhan ilçesindeki vaka sayısı sıfır olurken, komşusu Kuluncak'ta ise yüzbinde 79.86 oranına yükseldi.
Öte yandan, Malatya’daki vaka sayısı 12 18 Haziran tarihleri arasında yüz binde 50,36 iken bu oran 19 25 Haziran tarihleri arasında 43,29’a, 26 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında 41,31’e, 3 Temmuz 9 Temmuz tarihlerinde yüz binde 32,00’ye ve 10 16 Temmuz tarihlerinde ise yüz binde 27,51’e düştü.

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