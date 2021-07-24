Refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, kontrolden çıkıp refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü Ebru Koç (25), yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya'dan, Kayseri yönüne ilerleyen Ebru Koç yönetimindeki 44 FF 292 plakalı otomobil, kavşağa girdiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Taklalar atan otomobilin sürücüsü Koç, yaralandı. Yaralı kadın, çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarılarak, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ebru Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-07-24 19:36:04
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