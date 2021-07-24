Kalp krizi geçiren kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

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Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesinde, kalp krizi geçiren Zeynep Yılmankaya (69), ambulans helikopterle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Darende'de yaşayan Zeynep Yılmankaya, göğüs ağrısı şikayetiyle Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kontrollerinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmankaya için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Fenalaşan Yılmankaya, Darende Stadı'na inen ambulans helikopter ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Zeynep Yılmankaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-07-24 19:56:25



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