Malatya'da iki ayrı silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Gelincik Tepesi mevkiinde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan F.A. ile K.U. Kaldırım Sokak mevkiinde karşılaştı.

Karşılaşma kısa sürede kavgaya dönüşürken, F.A. tarafından açıldığı ileri sürülen ateş sonucu bacağına 2 isabet alan F.U. yaralandı. Şüpheli şahıs olay yerinde kaçarak uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan F.U. Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 2 boş bir dolu kovan buldu.

Battalgazi ilçesi Hamınçiftliği Mahallesi'nde meydana gelen bir başka silahlı yaralama olayında ise henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu O.K. yaralandı. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, her iki olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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