Kayısı hasadında bayram sonrası yoğun mesai

"Dünya kayısı başkenti" olarak bilinen Malatya’da bayram sonrasında kayısı hasadı devam ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından ise önümüzdeki günlerde kayısı alımı yapılması bekleniyor.

Kurban Bayramı nedeniyle ara verilen kayısı hasadı, bayram sonrasında tekrar başladı. Kale ilçesinde haziran ayı ortasında başlayan kayısı hasadı, Akçadağ, Darende, Hekimhan ve Kuluncak ilçeleri ile devam ediyor. Kayısı hasadının ağustos ayının ilk haftasına kadar sürmesi bekleniyor. Kayısı hasadı için başta Şanlıurfa ve Adıyaman illerinden işçiler Malatya’ya gelip, hasat ve patikleme işlerinde çalışıyor.

Avrupa Birliği (AB) tescilli olan Malatya kayısısının yüzde 85’ini 100 civarındaki ülkeye kuru olarak ihraç ediliyor. 8 milyon kök civarındaki kayısı ağacından elde edilen kayısıların satışından yılda 250 ile 350 milyon dolar arasında döviz girdisi sağlanıyor. Bu yıl yaklaşık 86 bin ton kuru kayısı rekoltesi tahmin edildiği açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Elazığ’ın Baskil ilçesi, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi, Sivas’ın Gürün ilçesi ile birlikte Türkiye’de yaklaşık 94 bin ton kuru kayısı rekoltesi bekleniyor. Diğer yandan hediyelik yaş kayısının kilosu bu yıl 15 TL civarında satılıyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından ise kayısı hasadının tamamlanmasından sonra kuru kayısı alımı yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 21 Eylül’de alımlara başlayan TMO, 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 lira, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için ise 23 liradan alım gerçekleştirmişti. Bu yıl alımlar öncesinde kayısı alım fiyatının da açıklanması bekleniyor.

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