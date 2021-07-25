Arslantepe’nin adaylık değerlendirmesi 26 Temmuz’a kaldı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Malatya'daki Arslantepe’nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Liste'ye alınmasına yönelik çalışmalar 26 Temmuz Pazartesi günü ele alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNESCO temsilcileriyle, Arslantepe’nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Liste'ye alınmasına yönelik bugün toplantı düzenledikleri, ancak diğer ülkelerin adaylık görüşmeleri uzadığı için Arslantepe Höyüğü’nün değerlendirmesinin 26 Temmuz Pazartesi günü yapılacağı öğrenildi.

Malatya Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak, sosyal medyada “Arslantepe Höyüğü Duyurusu” başlığıyla yapılan açıklamada, “Diğer ülkelerin adaylık görüşmeleri uzadığı için Arslantepe Höyüğü’nün dünya mirası adaylık değerlendirmesi 26 Temmuz Pazartesi günü yapılacak” denildi.

Görüşmeler sonucunda, Milattan Önce (M.Ö) 5 bin yıllarına kadar tarihlenen bir merkez olan Malatya Arslantepe’nin, UNESCO Kalıcı Listesi'ne alınması bekleniyor.



2022, Arslantepe yılı ilan edilecek

Bu arada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNESCO temsilcileri ile yapılacak olan toplantılarda, Arslantepe’nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2022 yılının Arslantepe yılı ilan edilmesi bekleniyor.

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