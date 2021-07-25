Emniyet Genel Müdürü Aktaş Malatya’da

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Malatya’da Kurban Bayramı sonrası yoğunluk yaşanan karayollarında trafik ekipleri ile birlikte denetim yaptı.

Karayolu üzerindeki yol kontrol ve uygulama noktalarını ziyaret ederek MalatyaElazığ yol kontrol noktasına gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve Malatya POMEM Müdürü Faruk Nalçacı tarafından karşılandı. Elazığ uygulama noktasında yaklaşık 8 bin 500 aracın kontrol edildiğini, trafik kurallarına uyulması noktasında sürücülere gerekli uyarıların yapıldığını, uygulama esnasında yorgun olduğu tespit edilen sürücülerin de yaşam tünelinde misafir edilerek dinlendirildiği bilgisini alan Aktaş, uygulama kapsamında durdurulan araçlardaki yolcuların geçmiş Kurban Bayramı'nı kutlayarak, sürücü ve yolcularla sohbet edip ikramda bulundu. Çocuklara da çeşitli hediyeler veren Aktaş ve Vali Baruş, sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Bayram boyunca herhangi bir sorun yaşanmaması, sağlıklı ve mutlu bir bayram tatili geçirilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü nezdinde tüm il müdürlüklerinin gerekli hassasiyeti gösterildiği belirtildi. Ayrıca Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle muhtemel trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla tatil süresince büyük bir denetim seferberliği başlatıldığı vurgulandı.

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