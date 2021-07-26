Arslantepe Höyüğü UNESCO listesinde (2)



ÇALIK: ARSLANTEPE'NİN ŞÖHRETİ UNESCO İLE TAÇLANDI

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, binlerce yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye dahil edildiğini açıkladı.

2014 yılından beri UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi için çalışmaların yürütüldüğü 7 bin yıllık geçmişe sahip Arslantepe Höyüğü, Çin'in ev sahipliğinde online olarak düzenlenen Dünya Mirası Komitesi'nin genişletilmiş oturumunda kalıcı listeye alındı. Arslantepe´nin daha çok insan tarafından tanınması ve turizm potansiyelinin artırılmasını sağlayacağını ifade eden Öznur Çalık, "Arslantepe´nin daha çok insan tarafından tanınması, turizm potansiyelinin artırılması ve binlerce yıllık bu mirasın gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarılması açısından UNESCO Dünya Kalıcı Mirası Listesi'nde yer alması gerçekten çok önemliydi. Bugün Arslantepe´nin kalıcı listeye alınmasıyla UNESCO'nun Türkiye toprakları içerisinde kültür mirası listesine aldığı kültürel ve doğal varlık sayısı 19'a yükseldi ve Arslantepe´nin şöhreti UNESCO ile artık taçlanmış oldu. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve UNESCO temsilcilerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.MALATYA, (DHA)

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2021-07-26 16:57:54



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