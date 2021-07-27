Başkan Çınar, sportif kursları ziyaret etti Çınar: “Hedefimiz, lisanslı sporcu sayısını 10 bine çıkarmaktır”

Yakınca Yaşam ve Spor Merkezinde devam eden 2. Yaz Spor Okulları kapsamındaki eğitimleri takip eden Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Gençlerimizin kişisel ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek eğitim çalışmalarına büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kapılarını genç sporculara açan 2.Yaz Spor Okulları kapsamında ki cimnastik, kickboks ve tekvando kurslarını ziyaret ederek, geleceğin yıldızlarıyla bir araya geldi. Antrenörlerden çalışmalardan hakkında bilgiler alıp, genç sporcularla sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlere yönelik yatırımlara ağırlık verdiklerini söyledi. ‘Gençlik Yılı’ ilan ettikleri 2021 yılı içerisinde gençlere yönelik faaliyetlere ara vermeden devam ettiklerini belirten Çınar, “ Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde açılan 2.Yaz Spor Okullarımızdaki eğitim çalışmalarını sık sık takip ederek, geleceğin yıldızlarıyla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. 2021 Yılını Gençlik ve Spor Yılı olarak ilan etmemiz vesilesiyle, insan hayatının daha sağlıklı ve dinamik olmasını sağlayan sportif aktiviteleri toplumun geneline yaymak adına etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Futboldan basketbola, voleyboldan yüzmeye, cimnastikten kıckboksa, tekvandodan masa tenisine kadar her alanda birbirinden önemli organizasyonların altına imza atarak, gençlerimizin kişisel ve fiziksel gelişimlerine katkı sunacak faydalı programların altına imza atıyoruz. Amacımız, gençlerimizi yeteneklerine göre farklı branşlarda en iyi şekilde eğitip, aktif ve dinamik bir hayata sahip olmalarıdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak gençlerimize her türlü imkanı sunuyoruz. Kamplar, etkinlikler, kurslar, geziler ve yürüyüşlerle toplumun tüm kesimlerini spora teşvik etmeye gayret ediyoruz. Hedefimiz bu yıl sonu itibariyle lisanslı sporcu sayımızı 10 bine çıkarmaktır. Antrenörlerimize ve tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Daha güzel, daha sağlıklı ve daha dinamik bir hayat için herkesi spor yapmaya davet ediyorum ” şeklinde konuştu.

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