Yeni Malatyaspor, Başakşehir ile hazırlık maçı oynayacak

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Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Medipol Başakşehir ile hazırlık maçı oynayacak.

Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdürüyor. Malatya temsilcisi, 6 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da Başakşehir ile hazırlık maçı oynayacak. Yeni Malatyaspor, müsabakayı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Söz konusu sosyal medya paylaşımında, “Yeni Malatyaspor’umuz, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da Başakşehir FK ile hazırlık maçı oynayacak” ifadelerine yer verildi.

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