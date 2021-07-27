Malatya’da, tarihi eser operasyonu düzenlenerek, 5 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya il Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Battalgazi ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi. Bir şüpheli şahsa yönelik yapılan operasyon sonucu, şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 1 adet eski dönemlere ait üzerinde erkek, bayan, ok ve yılan figürleri bulunan tablet, 2 adet Bizans dönemine ait terazi, 1 adet Bizans dönemine ait mühür, 1 adet Bizans dönemine ait yağdanlık ele geçirildi.

Şüpheli şahısın gözaltına alındığı belirtilirken, adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi.

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