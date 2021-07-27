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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da yalnız yaşayan Selver Dilsiz (65), evinin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, öğleden sonra Beylerderesi Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil bir evde yalnız yaşayan Selver Dilsiz'i bahçede hareketsiz halde görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağılık görevlilerince yapılan kontrolde Dilsiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Selver Dilsiz'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-07-27 18:51:31



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