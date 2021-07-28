Jandarma'dan KADES bilgilendirmesi

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Malatya il Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından kadınlara yönelik Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlilerince, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren CMC Çağrı Merkezinde yaklaşık 180 kadın çalışana KADES uygulaması tanıtıldı.

Bayanlara, KADES programının telefonlarına indirimi sağlandı ve 6284 sayılı kanun hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma görevlileri konu ile ilgili broşür de dağıttı.

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