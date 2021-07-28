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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vergi Dairesi Başkanı Güleç'ten "yapılandırma" çağrısı

İHA

Vergi Dairesi Başkanı Güleç'ten "yapılandırma" çağrısı

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Fatih Güleç 7326 sayılı 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun' kapsamında hayata geçirilen yapılandırmayla ilgili 'fırsatı kaçırmayın' çağrısı yaptı.
7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili olarak Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nde (MGC) bir açıklama yapan Malatya Vergi Dairesi Başkanı Fatih Güleç 7326 sayılı 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun' kapsamında hayata geçirilen yapılandırmayla ilgili 'fırsatı kaçırmayın' çağrısı yaptı.
Yürürlüğe giren kanunla birlikte Vatandaşların kamuya olan borç yükünün azalacağını, borçların taksitler halinde ödenebileceğini belirten Güleç, Vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları ve ecrimisillerle ilgili ihtilaflar sonlandırılacak,devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için kanundan yararlanılabilecek, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan yapılabilecek, geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak, işletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilebilecektir" dedi.
2020 yılı Kasım ayında yayımlanan 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen borçlardan 7326 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödemeleri devam edenlerin talep edilmesi halinde Kanun kapsamında yapılandırılabileceğini kaydeden Güleç, "Yapılandırılan borçların tamamının peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde YİÜFE tutarları üzerinden ayrıca indirim yapılacaktır.31 Aralık 2021 tarihine kadar süresi geçmiş araç muayenelerinin yaptırılması halinde aylık yüzde 5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecektir. Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 9/6/2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini, YİÜFE değerindeki değişimi dikkate almak suretiyle, 31/12/2021 tarihine kadar yeniden değerleyebilecektir. Çeşitli alanlarda düzenlemeler yapan ve toplumun her kesimine hitap eden Kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, Kanundan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetleri başlatılmıştır. Başkanlığımız/Defterdarlığımız tüm personeli ile Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz" ifadelerini kullandı
"Kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor
Kanun ile Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların zam ve faizleri YİÜFE oranında yaklaşık dörtte üç oranının üzerinde azaltıldığını ve vergi aslına bağlı cezaların da tamamen silindiğini anlatan Güleç, "Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da yarısı oranında indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılarak, borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; YİÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında, yapılandırılan borcun idari para cezası olması halinde ceza tutarından da ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapılıyor. Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler; isterlerse ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapabilir ve getirilen imkânlardan yararlanabilirler. İsterlerse birinci taksiti süresinde ödedikten sonra geri kalan taksitlerin tamamını ikinci taksit ödeme süresi içinde ödeyerek indirim imkânlarından yararlanabilirler. Bu durumda yapılandırma nedeniyle hesaplanan katsayı alınmayacağı gibi YİÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim yapılacak. Yapılandırılan borcun idari para cezalarından olması durumunda ceza tutarından yüzde 12,5 oranında indirim yapılacak. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece gecikme faizi, faiz, gecikme zammı gibi fer’i alacaklardan oluşması halinde de indirim uygulamasından yararlanılabilecek. Bu durumda fer’i alacak yerine hesaplanan YİÜFE tutarının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde YİÜFE tutarından yüzde 50 oranında, birinci taksit süresinde ödenmiş olması koşuluyla ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirim yapılacak. Kanun yapılandırılan borçları 18 eşit taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkanı veriyor. Taksitlere bugün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanacak. Vatandaşlarımız, kamuya olan borçlarını Kanunun sunduğu imkânlardan yararlanmak suretiyle yapılandırabilecek ve ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca, vergi dairelerince takip edilen diğer tüm idari para cezaları Kanun kapsamında yapılandırılabilecek (tütün ve pandemi kaynaklı verilenler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları hariç). Öğrenim ve katkı kredisi borçları ile ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek" şeklinde konuştu
Kanunun 30 Nisan 2021 tarihini esas aldığını ifade eden Güleç, "2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti ile Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödeme süreleri başlamamış olan 2020 takvim yılına ilişkin gelir vergisi taksitleri ve Ocak, Şubat, Mart/2021 vergilendirme dönemine ait geçici vergiler Kanun kapsamına girmemektedir. Motorlu taşıtlara ilişkin borçlarını yapılandıran araç sahipleri, Kanun kapsamında yapılandırılan bu borçlarının tamamını ödemeleri halinde motorlu taşıtların satış ve devrine ait ilişik kesme belgesi, en az yüzde 10’unu ödenmeleri ve Kanun hükümlerini ihlal etmemeleri şartıyla taksit ödeme süresi sonuna kadar fenni muayene izin ve uçuşa elverişli belgesi, alabilecekler. Kanunun 2 nci maddesine göre yapılandırılan borcun (katsayı tutarı dâhil) yüzde 10’unun ödenmiş olması şartıyla, Kanun hükümleri ihlal edilmediği sürece bu borçlar borç durumunu gösterir belgede gösterilmeyecek" dedi.
Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmalarının gerektiğini belirten Güleç, "Kanunun 2 nci maddesinden yararlanmak isteyen borçlular, başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da eDevlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapabileceklerdir" diye konuştu

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