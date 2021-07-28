Taşhoron Kilisesi’nde restorasyon çalışmaları tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşhoron Kilisesi’nde restorasyon çalışmaları tamamlandı

İHA

Taşhoron Kilisesi’nde restorasyon çalışmaları tamamlandı

Malatya’da yıllardır kendi haline terk edilen Taşhoron Kilisesi’nde restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Tarihi ve kültürel mirasları, evrensel değerler haline getiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya’da bulunan tarihi yapıları gelecek nesillere taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar ve girişimler sonucunda Arslantepe’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası asıl listesine alınması Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yapmış olduğu çalışmaların ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Yıllardır kendi haline terk edilen, 1893 yılında yapılan Taşhoron Kilisesi Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği titiz çalışmalarla yeniden ayağa kaldırıldı.

Malatya’nın geçmiş yüzyıllarına ışık tutan tarihi eserlerin bir bir ayağı kaldırılması noktasında gayret gösteren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığı Taşhoron Kilisesi'nde incelemelerde bulundu. Taşhoron Kilisesi’nde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Taşhoron Kilisesi’nin geçtiğimiz yıl restorasyon çalışmalarına başlamıştık. Şuan itibariyle restorasyon çalışmaları tamamlandı. Alanda peyzaj düzenleme işlemleri de tamamlandı. Şuan için iç tefrişat çalışmalarına devam ediyoruz. Tefrişat çalışmalarımızı da tamamladıktan sonra Taşhoron Kilisesi hizmete açılacak” dedi.

Çavuşoğlu Mahallesi Muhtarı Murteza Ede ise yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür ettiklerini söyledi.

Tarihi değerlerin ayağa kaldırılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu belirten Başkan Gürkan inceleme gezisi sırasında yaptığı açıklamada, “Taşhoron Kilisesi 1977 yılında Adana Kültür Varlıkları tarafından tescil edilmiş daha sonra değişik zamanlarda gerek röleve gerekse restorasyon noktasında Gaziantep ve Sivas Kurulunda değişik zamanlarda gündeme getirilmiş. Süreç sonunda biz göreve geldiğimizde özellikle Sivas Koruma Kurulundan son nihai kararı alarak Taşhoron Kilisesi’nin röleve ve restorasyon projelerini onaylattık. Onaylama sonrasında projenin ihale sürecini başlattık. İhale süreci de geçtiğimiz yıl başlamıştı ve 2021 yılı Temmuz ayı itibariyle çalışmalar bitirilmiş oldu. Taşhoron Kilisesi, kültür merkezi ve zaman zamanda ilgili vatandaşlarımız tarafından kilise olarak ziyarete açık olacak. Kilisenin içerisinde kütüphanemiz olacak. Kütüphaneden vatandaşlarımız istedikleri gibi yararlanabilecekler. Vatandaşlarımız Taşhoron Kilisesi’ne geldiğinde geçmişte işlevi noktasında nasıl bir uygulama yapıldığını kilisenin mevcut yapısı içerisinde görecekler. Ayrıca kültür merkezinin genel detayı itibariyle geniş bir çevre alanına sahip. Alan içerisinde çiçeklendirme, çimlendirme ve ağaçlandırma çalışmaları da tamamlandı. Alan içerisinde kafeterya ve geniş bir kültür bahçesi düzeni oluşturulmuş durumda. İkinci kısım olarak tabir ettiğimiz, Millet Bahçesi olarak değerlendireceğimiz ve halka açacağımız bir park yapısını da Necatibey Ortaokulu ve Nureddin Zengi İlkokulu binasının doğu tarafındaki kısmında planladık. En kısa zamanda gerekli planlama ve proje çalışmalarının tamamlanmasının akabinde yine milletimize açık bir şekilde, herkesin kullanabileceği, gezip görebileceği ve dinlenebileceği Çavuşoğlu Mahallemize yakışır güzel bir park olacağını, güzel bir Millet Bahçesi olacağını ifade etmek istiyorum. Şuanda Millet Bahçemizle ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah Ekim ayı itibariyle çalışmalarımızı bitirerek kendisine mütenasip güzel bir yer olacak. Yeşiliyle, çiçekleriyle, çevre düzenlemesiyle, kütüphaneleriyle, kafeteryalarıyla ve oyun bahçeleriyle güzel bir saha olacak. Çalışmaları yapan ilgili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vergi Dairesi Başkanı Güleç'ten "yapılandırma" çağrısı
YEREL HABERLER Vergi Dairesi Başkanı Güleç'ten "yapılandırma" ...
Jandarma'dan KADES bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Jandarma'dan KADES bilgilendirmesi
Vali Baruş, yaşlı şahsın 2’nci doz aşısını yaptırdı
YEREL HABERLER Vali Baruş, yaşlı şahsın 2’nci doz aşısını yaptırdı
Covid-19 salgınını bitirecek tek silah aşı
YEREL HABERLER Covid-19 salgınını bitirecek tek silah aşı
Malatya'da 10 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 10 kilo esrar ele geçirildi
Başhekim Aktürk görevden ayrıldı
YEREL HABERLER Başhekim Aktürk görevden ayrıldı
Başkan Çınar, muhtarlar korosunun provalarını takip etti Çınar: “Muhtarlarımızın azim ve gayreti takdire şayan”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, muhtarlar korosunun provalarını takip ...
Battalgazi ücretsiz kurslar yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Battalgazi ücretsiz kurslar yoğun ilgi görüyor
Meyvelerde salgın hastalık uyarısı
YEREL HABERLER Meyvelerde salgın hastalık uyarısı
23 yıllık komşunun UNESCO sevinci
YEREL HABERLER 23 yıllık komşunun UNESCO sevinci
Telefonu açmayan eşini bıçaklayarak öldürdü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Telefonu açmayan eşini bıçaklayarak öldürdü/ Ek ...
Telefonu açmayan eşini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Telefonu açmayan eşini bıçaklayarak öldürdü
Malatya'da dere yatağında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Malatya'da dere yatağında erkek cesedi bulundu
Evinin bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Evinin bahçesinde ölü bulundu
Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da genel kurul gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da genel kurul ...
Tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Tarihi eser operasyonu
Başkan Gürkan'dan turistlere çağrı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan'dan turistlere çağrı
Yeni Malatyaspor, Başakşehir ile hazırlık maçı oynayacak
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Başakşehir ile hazırlık maçı ...
Arslantepe’den sonra UNESCO’ya bir başvuru da gastronomi alanında Gürkan: “Malatya’yı UNESCO tarafından yemekleriyle tescil edilmiş bir kent haline getirmek için gayret edeceğiz”
YEREL HABERLER Arslantepe’den sonra UNESCO’ya bir başvuru da ...
Battalgazi'nin gönüllü kadınları, ilk hasatlarını topladı
YEREL HABERLER Battalgazi'nin gönüllü kadınları, ilk hasatlarını ...
Kendisi okuyamadığı için kitapları topluyor çocuklara ulaştırıyor
YEREL HABERLER Kendisi okuyamadığı için kitapları topluyor çocuklara ...
Başkan Çınar, sportif kursları ziyaret etti Çınar: “Hedefimiz, lisanslı sporcu sayısını 10 bine çıkarmaktır”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, sportif kursları ziyaret etti Çınar: ...
Sosyal medyada Arslantepe Höyüğü heyecanı Malatya Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınması sosyal medyada ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Sosyal medyada Arslantepe Höyüğü heyecanı Malatya ...