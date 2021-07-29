Yangında 70 kayısı ağacı zarar gördü

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Malatya’nın Arguvan ilçesi, İsaköy Mahallesinde elektrik direğinden çıkan kıvılcımdan dolayı yaşanan yangında 70 kayısı ağacı ve 100 dönüm arazi zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Arguvan ilçesi İsaköy Mahallesi’nde yaşandı. Geçtiğimiz gün elektrik direğinden çıkan kıvılcım nedeniyle gerçekleşen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, 70 kayısı ağacı ve 100 dönüm arazi zarar gördü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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