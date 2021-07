Milletvekili Kahtalı'dan "savunma sanayi" değerlendirmesi Ak Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı: "Kendi göbeğini kesen ülke seviyesine geldik”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Pütürge ilçesini ziyarette, Türkiye’nin savunma sanayi yatırımlarını hatırlatarak, "Kendi göbeğini kesen ülke seviyesine geldik. Özellikle savunma sanayisinde büyük yatırımlar yaptık" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ve beraberindeki heyet, Pütürge ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ve AK Parti Pütürge ilçe yönetimini ziyaret eden milletvekili Kahtalı, sorunlar hakkında bilgi aldı.

Pütürge Belediyesi tarafından yapılan kilit parke tesislerinde incelemelerde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, tesissi gezdi. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Kahtalı’ya çalışmaları hakkında bilgi aktardı.



“Kilit parke tesisimiz bölge ihtiyacını karşılayacak"

AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk, parke tesislerini inceleme sırasında yaptığı konuşmada, “AK Parti Malatya Milletvekilimiz Hakan Kahtalı ile birlikte, Pütürge ilçemizi ziyaret ediyoruz. Pütürge Belediyemiz tarafından yapılan kilit parke tesislerini inceliyoruz. Öğrendiğimiz kadarıyla kilit parke tesisi yaklaşık 1 yıldır faaliyet gösteriyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok güzel bir tesis olmuş. Bölgenin ve Pütürge ilçemizin ihtiyacını karşılayacak. Burada parke taşı üretimi yapılıyor emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise “Kıymetli Pütürge Belediye Başkanımız Mikail Sülük Başkanımız tebrik ediyorum. Görev geldiği ilk günden itibaren Pütürge‘de yaşayan insanlarımızın istihdamı noktasında yatırım yapması gerekeni yapıyor. Bununla ilgili çalışmalar içinde elinden gelen tüm gayreti ortaya koyduğuna şahidim. Bu görmüş olduğumuz tesis bir entegre tesisi aslında. Hem kum ocağıyla hem mucur üretimiyle hem de kilit taşı üretimiyle beraber tam bir entegre tesisi olarak kurulmuş. Bölge’de buna benzer bir üretimin olmaması, Kale, Pütürge, Doğanyol tamamına hitap edecek bir tesis. Hem kilit taşı üretiyor olması hem kum çakıl üretiyor olması entegre bir tesis olduğunu gösteriyor. Kilit taşında çalışan kişi sayısı 85 olduğunu Pütürge Belediye Başkanımız ifade etti. Bu önemli bir rakam. Gençlerimiz için önemli bir şey buradaki çalışmalarından dolayı Pütürge Belediye Başkanımız Mikail Sülük başkanıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kahtalı ve beraberindeki partililer, AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Kavuk, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Karayılan ve Parti Teşkilatı yöneticileri, Nohutlu Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Nohutlu Mahallesi sakinleriyle buluşan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, burada vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek istişarelerde bulundu.



“Sorunlara çözüm bulacağız”

Nohutlu Mahallesi’nde konuşan Kavuk, “Pütürge ilçemiz de 24 Ocak 2020 yılında yaşanan depremden büyük oranda etkilendi. Hemen ardından pandemi süreci yaşadık ülke olarak. Bunlara rağmen gerçekten gerek belediyemiz olsun ve hükümetimiz olsun Pütürge ilçemize çok büyük yatırımlar yaptı. Deprem sonrası yenilenen konutlar var. Açılan tesisler var. Bu zorlu sürece rağmen çok şükür yatırımlar devam ediyor. Mutlaka eksiklikler vardır ve sizlerin de sorunları vardır. Burada Malatya Milletvekilimiz Hakan Kahtalı ve Pütürge Belediye Başkanımız Mikail Sülük sizlerin sorunlarını dinleyeceğiz ve sorunlarınıza çözüm bulmaya çalışacağız” dedi.

Milletvekili Kahtalı da, yaşanan pandemi süreci ve etkilerini hatırlatarak, "Hepimizin malumu korona virüs pandemisi ortaya çıktı. 3 yıldır AK Parti Malatya Milletvekiliyiz ama, 2 yıldır pandemi ile mücadele ediyoruz. Bu anlamda sağlık konusunda kimse bir zarar görmemesi adına da bizim evimiz olan Nohutlu bölgemizde fazla gelemedik. Burada muhtarımız ve vatandaşlarımız bizi daha sık görmek istiyor. Çünkü burası bizim kalemiz. Nohutlu mahallemiz her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında devamlı durmuş şehit vermiş gerçekten mertlikle dürüstlüğüyle edebiyle ahlakıyla her şeyi ile örnek olmuş bir beldemiz. Sizlere buradan teşekkür ediyorum. Burada sivil toplum kuruşlarından Nohutlumuzun 4 tane sivil toplum örgütü var. İstanbul’da dernek başkanlarımızda bu gün buradalar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde daha sık bir araya geldik. İstanbul’da Pütürgeli hem şehirlerimiz birlikte seçim çalışmasına katıldık. Biz oraya gittiğimizde 450 bin civarında Malatyalı nüfus vardı. İstanbul’da yaşayan bunun 110 bin seçmeni Pütürgeli idi. İstanbul’da bizi karış karış gezdirdiler. Gücümüzün yettiği ne varsa Pütürgeli hemşerilerimiz ile beraber İstanbul’da ortaya koyduk ve burada ortaya koyduk” şeklinde konuştu.

Hakan Kahtalı, İlçe Belediye Başkanı Sülük’ü överek, "Pütürge ilçemizde gerçekten başarılı ve ticari hayatında başarılı, olan bir arkadaşımız burada belediye başkanlığı yapıyor. Bilgi ve birikimle Pütürge ilçemiz hizmet etmek için gayret gösteriyor. 13 bin nüfus var ve ona göre de bir geliri var Pütürge ilçemizin. İller bankasından bir para geliyor bu gelen parayla hizmet etmek zorunda ama Belediye Başkanımız Mikail Sülük Ankara’ya geliyor vekil arkadaşlarımızla görüşüyor gayretle ve gerçekten güzel projeleriyle ve getirdiği tüm projelere destek verdik. Pütürge ilçemiz önemli yatırımlar yaptı” dedi.



Savunma sanayi yatırımları

Türkiye’nin gelişmesinden de söz eden Kahtalı, “Kendi göbeğini kesen ülke seviyesine geldik. Özellikle savunma sanayisinde büyük yatırımlar yaptık. İHA’larımız, SİHA’larımız var. Deniz altılarımız atak helikopterlerimiz ve tanklarımız benzer silahlarımızla savunma sanayisinde büyük yatırımlar yaptık. Allah’a şükürler olsun. Türkiye’nin 100 yılık cumhuriyet tarihi boyunca bir marka otomobili olmayan bir ülke durumundaydık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dirayetli duruş gayreti, desteğiyle Türkiye'nin yerli otomobili TOGG markasıyla bir araç üretiyoruz. Artık biz de Dünya’da varız diyoruz. Dünyanın en büyük ekonomisine girebilmek için özellikle ilk 10 girebilmek için gayret ediyoruz. Şuan Dünya’da 16’nci en büyük ekonomiyiz. 10’uncu sıraya girmek için de gayretimiz devam ediyor. Nohutlu mahallemiz ve Pütürge ilçemiz hizmet edeceğiz ve hiçbir arkadaşımızın şüphesi olmasın. Önemli olan şu aramıza fitne sokmaya çalışanlar var onların farkında olalım. Birliğimiz ve beraberliğimiz bozmayalım. Bu toprakları vatan bilen her bir kardeşimizi insan bileceğiz. Ama topraklarımıza ihanet eden saldıran başka bir ülkeye peşkeş çekmek isteyenlere de asla fırsat vermeceğiz” ifadelerini kullandı.

