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Çocuklarda tablet ve telefon kullanımına dikkat Çocuk Psikiyatristi Uçur: "Bu süreçte biraz daha sosyal, sanatsal alanlara yönelmek gerekiyor"

İHA

Çocuklarda tablet ve telefon kullanımına dikkat Çocuk Psikiyatristi Uçur: "Bu süreçte biraz daha sosyal, sanatsal alanlara yönelmek gerekiyor"

Pandemi dönemi ile birlikte eve kapanan özellikle gençler ve çocukların tablet ve telefon kullanımı büyük oranda arttı. Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzman Doktor Ömer Uçur, bu süreçte çocukların mutlaka sanatsal ve sporsal alanlara yönlendirilmesi ile çocuklarında bu bağımlılığından kurtulabileceklerini söyledi.
Dünyayı kasıp kavuran korona virüs pandemisi ile birlikte getirilen kısıtlamalar toplumun birçok alanını etkilerken kuşkusuz çocuklarda bu süreçten etkilenenlerin başında geliyor. Başta eğitim kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklarda, önemli ölçüde psikolojik sıkıntılarda baş göstermeye başladı. Teknoloji bağımlığı da bu süreçte çocuklarda 1 yaşlara kadar inerken uzmanlar, bu durumun ise ileri de sorunlara yol açabileceğini belirtiyor. Malatya’da ilk kez hizmete gören çocuk ve genç psikiyatri merkezi de bu yönde sorun yaşayan çocuk ve gençler için özel terapi uyguluyor. Psycho Chef Çocuk ve Genç Psikiyatri Merkezini hizmete açtıklarını ifade eden Uzman Doktor Ömer Uçur, son zamanlarda gençlerin ve çocukların ruh sağlığı konusunda ailelerin bir hayli zorlandığını gördüklerini söyledi. Malatya’da da ilk olarak özel muayene imkanı ile bu yöndeki rahatsızlıkları çözüme kavuşturmak için adım attıklarını belirten Uçur, merkezlerinde bebekler için aynalı oda, oyun terapisi odası, psikolog ve dil terapisi gibi alanlarda hizmet vereceklerini kaydetti.
Pandeminin de etkisi ile birlikte genç ve çocukların da zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Uzm. Dr. Uçur, bunun da doğal olarak zeminde bulunan bazı psikiyatrik sorunları da daha çok kolay ortaya çıkmasına neden olduğunu dile getirdi. Pandemi sürecinin halen devam ettiğini belirten Uçur, “Şuanda çocukların ve gençlerin yaşadığı bu ve benzeri psikiyatrik sorunların çözümü için onların ruh sağlığına dokunmak çok önemli” dedi.
Mesleklerinde multidisipliner çalışmanın önemine de değinen Uçur, “Çocuk ruh sağlığında çocuğun boyutsal olarak sadece kendisine ait durumu fark etmek değil, anne ve babası ile ilişkisi yada ona bakım verenin ilişkilerindeki tutumları yaşadıkları şartlar ve ortam da sorunların çözünü için oldukça önemli” ifadelerine yer verdi.
Teknolojin artık her alanda olduğunu ve pandemi döneminde evde kalan genç ve çocuklarında bu süreçte tablet ve telefon gibi cihazları daha fazla kullandığını ifade eden Uçur, “Gençlerde de, bebeklerde tablet ve cep telefonu kullanımı çok yaygın, endişe verici bir durum. Uzun vadede çocukların ruh sağlığını, duygularını etkilemede ciddi problemler yaşanabilir. Aileler bu konu nedeniyle zor durumda gerçekten. Bundan kasıt ise bazen yapacaklarımız çok çeşitlenmiyor ne yazık ki. Biraz okumaya meyilli olmamız gerekiyor. Zaman boşluğundan kaynaklanan durumlarda ekranlara yönelim maalesef daha fazla oldu. Bu süreçte biraz daha sosyal, sanatsal alanlara yönelmek gerekiyor. Bu problemi azaltacaktır. Sanatsal alanda çocukları yeteneklerine göre bu alanlara yönlendirmek gelecekleri açısından da önemli. Çocukların bu yaşta sanatsal alanda yetenek kazanması demek, ileri de ergen yaşta beki yaşayacağı karmaşanın da belki de bir törpülenmesini sağlayacaktır” diye konuştu.
Merkezin açılışına katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, “Eminim ki bu merkezimiz bölgemizde bu eksikliği önemli ölçüde giderecektir. Geleceğimiz olan çocuklar ve gençlerin daha sağlıklı bir geleceğe girmeleri adına bu tür adımları önemsiyoruz” dedi.

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