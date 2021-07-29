Yeni Malatyaspor, Muhammed Emin Sarıkaya´yı transfer etti

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'in sağ bek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya´yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 19 yaşındaki sağ bek Muhammed Emin Sarıkaya´nın 1 yıllık geçici transferi konusunda Başakşehir FK ile anlaşmıştır. Hoş geldin Muhammed" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-07-29 17:23:43



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