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Göbeklitepe’den Arslantepe’ye özel selam Şanslı çocuklar iki dünya mirasını gördüler

İHA

Göbeklitepe’den Arslantepe’ye özel selam Şanslı çocuklar iki dünya mirasını gördüler

Dünyanın ilk inanç merkezi olduğu tahmin edilen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’nde bulunan Şanlıurfa Göbeklitepe’den, 26 Temmuz 2021 tarihinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’ne alınan Malatya Arslantepe Höyüğü’ne “Selam” getiren Şanlıurfalı misafir öğrenciler, medeniyetin kalbi Battalgazi’ye hayran kaldı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında Şanlıurfa’dan Malatya’ya gelen öğrenci ve öğretmenleri Battalgazi’de konuk etti. Battalgazi’de üstü açık tur otobüsüyle tarihi bir yolculuğa çıkan 15 yaş altı 40 misafir öğrenci, tarihi eserler hakkında rehberlerden bilgiler aldı. Dünyanın ilk inanç merkezi olduğu tahmin edilen ve 2018 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’ne alınan Göbeklitepe’den, Devlet sisteminin ilk doğduğu yer olan ve geçtiğimiz günlerde UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’ne giren Arslantepe Höyüğü’ne selam getiren misafir öğrenciler, Battalgazi’ye hayran kaldı. Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de bulunan Arslantepe Höyüğü karşısında etkilenen misafir öğrenciler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrencilere Arslantepe’yi başkan güder gezdirdi
UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’nde bulunan ve Anadolu’nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü’nü yakından inceleyen misafir öğrencilere, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder eşlik etti. Öğrencilerle yakından ilgilenerek Arslantepe Höyüğü ile ilgili sorularını cevaplayan Başkan Güder, öğrencilerin aracılığıyla Arslantepe’den Göbeklitepe’ye selam gönderdi. İki Dünya Mirası gören misafir öğrenciler, kendilerini Battalgazi’de konuk ederek yakından ilgilenen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e de özel olarak teşekkürlerini iletti.

“Bizlerde Göbeklitepe’ye selam gönderiyoruz”
Göbeklitepe’den gelen özel selamı alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında Şanlıurfa’dan gelen öğrencilerimizi, Battalgazi’mizde ağırlıyoruz. UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’ne alınan Arslantepe Höyüğü’nü gezen öğrencilerimiz, bizlere Göbeklitepe’den selam getirmişler. Bizlerde Arslantepe’den onlara aleykümselam demek istiyoruz. 3 gündür konuk ettiğimiz öğrencilerimiz, Malatya’yı çok beğendiklerini ve özellikle Medeniyetin Kalbi Battalgazi’mize hayran kaldıklarını ifade ettiler. Bu bizleri mutlu etti. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın başlatmış olduğu bu projenin çok faydalı olduğuna inanıyorum. Önceki yıllarda bizim çocuklarımız Karadeniz bölgesine gitmişlerdi. Çocuklarımız geldikleri zaman gördükleri güzellikleri anlata anlata öve öve bitiremediler. Bu evlatlarımızda kendi illerinde gittiklerinde ailelerine ve arkadaşlarına buradaki görmüş oldukları güzellikleri anlatacaklar. Dolayısıyla Malatya’ya karşı bir muhabbet şekillenmiş olacak. Peygamberler şehri Urfa’ya bizimde zaman zaman ziyaretlerimiz oluyor. Urfa insanı da vatanseverdir. Urfa ile gönül bağımız var. UNESCO’nun Dünya Mirası Kalıcı listesinde bulunan Göbekli Tepesi var. Bizimde Arslantepe’miz geçtiğimiz günlerde bu kalıcı listeye dahil oldu. Aslında Anadolu’nun her tarafı bir değer. İnşallah bundan sonraki gezi rotalarında Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya güzel bir üçgen oluştururuz. Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Kalıcı listesine alınmasında Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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