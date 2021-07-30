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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya TSO’dan ‘Aşı Kampanyası’

İHA

Malatya TSO’dan ‘Aşı Kampanyası’

Korona virüste artan vaka sayılarının yeni bir kısıtlama dönemini beraberinde getirmesinin kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Salgın tehdidinden kurtulmamızın yegane yolu aşı. Henüz aşı yaptırmayan vatandaşlarımızı bu konuda teşvik için kampanya başlatıyor ve sağlıklı, güzel günler için aşı olmayı seçin diyoruz” dedi.
Delta varyantının bütün dünyada hızla yayılmasıyla birlikte Covid19 salgını yeniden yükselişe geçti. Aşıya erişimin oldukça kolaylaştırılmasına rağmen ülkemizde henüz aşı yaptırmayan 18 yaş üstü 20 milyondan fazla insan bulunuyor. Artan vaka sayılarının önümüzdeki süreçte yeni bir kapanma sürecine neden olması ise güçlü bir ihtimal olarak dillendiriliyor. Salgın tehdidinin son bulmasının aşılama sürecinin başarısına endeksli olduğunu ifade eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yaptıkları aşı kampanyası ile aşı olmayan vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Aşı yaptırana indirim ve hediye
Salgın tehdidinin son bulmasının aşılama sürecinin başarısına endeksli olduğunu ifade eden Başkan Sadıkoğlu “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak henüz aşı yaptırmayan vatandaşlarımızın dikkatini çekmek, aşıya yönlendirmek ve piyasada da bir canlılık oluşturmak amacıyla kampanya başlatıyoruz. Bu kapsamda aşısını yaptıran vatandaşlarımız kampanyaya katılan üye iş yerlerimizde indirim ve çeşitli hediyeler kazanacak. Bu kapsamda hazırladığımız afişler üye iş yerlerimize asılmaya başlıyor. Vatandaşlarımız aşısını olduktan sonra telefonlarındaki 'Hayat Eve Sığar' uygulaması veya kısa mesajla gelen aşı bilgilerini gösterip, kampanya dahilindeki iş yerlerinden indirim, hediye veya iş yerinin belirlediği kampanya avantajlarından yararlanabilecek” dedi

Uzun süreli kapanma ve kısıtlama döneminin birçok sektörde büyük bir yıkıma neden olduğunu dile getiren Sadıkoğlu, “1 Temmuz ile başlayan açılma süreci, kısıtlamalardan dolayı büyük zarara uğrayan özellikle hizmet sektörümüz için bir toparlanma sürecini başlattı. Bu süreçteki kazanımlarımızı korumak için tüm üyelerimizi kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum. 1 Temmuz öncesine dönmememiz için en önemli kozumuz aşılama oranının hızla arttırılması. Bu kapsamda tüm üyelerimize aşıya teşvik noktasında ellerinden gelen gayreti göstermeleri çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Yeni bir kısıtlamaya direnecek durumda değiliz”
İşletmelerin yeniden uygulamaya konacak bir kısıtlamaya direnecek durumda olmadığına dikkat çeken Sadıkoğlu, “Geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana mücadele ettiğimiz Covid19 virüsüne karşı geliştirilen aşılar, uzun yıllar devam edeceğini düşündüğümüz pandemi karşısında başarılı sonuçlar alınmasını sağladı. Sağlık Bakanlığımızın aşıya erişimi oldukça kolaylaştırmasına rağmen henüz ilk doz aşısını olmayan milyonlarca vatandaşımız var. Yeni varyantlar ile birlikte vaka sayılarının yeniden arttığını görüyoruz. Şehrimiz Malatya’da 1016 Temmuz’da vaka sayısı yüz binde 27 iken 1723 Temmuz arasında yüz binde 45 seviyesine çıktı. Artış hızı ve aşılanmanın önemi ortada. Salgınlar insanlık tarihinin bir parçası. Geçmişe baktığımızda nice hastalığın aşı karşısında yenildiğini görüyoruz. Sadece kendi sağlığımız için değil toplum sağlığı ve sosyal hayatlarımızın kısıtlamaması için aşı olma konusunda sorumluyuz. Ben bir kez daha henüz aşısını olmayan vatandaşlarımıza, hemşerilerimize en kısa sürede aşı olmaları çağrısında bulunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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