Hanımınçiftliği - Taştepe viyadüğünde hummalı çalışmalar sürüyor Gürkan, “Malatya’da trafik ve ulaşım problemlerine neşter vuruyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hanımınçiftliği - Taştepe viyadüğünde hummalı çalışmalar sürüyor Gürkan, “Malatya’da trafik ve ulaşım problemlerine neşter vuruyoruz”

İHA

Hanımınçiftliği - Taştepe viyadüğünde hummalı çalışmalar sürüyor Gürkan, “Malatya’da trafik ve ulaşım problemlerine neşter vuruyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kuşak Yolu projesi kapsamında yapılan ve yıl sonunda tamamlanacak olan Hanımınçiftliği Taştepe Viyadüğünde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Sivas Yolu, Battalgazi Yolu, Çöşnük ve Yeni Malatya Stadyumuyla birlikte Elazığ Yoluna bağlanacak olan Kuzey Kuşak Yolu çalışmaları kapsamında yapımına devam edilen HanımınçiftliğiTaştepe Viyadüğü çalışmaları sürüyor. 115 metre dört açıklıklı, 28 metre yükseklikte ve 30 metre genişliğindeki viyadük çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, viyadüğün yılsonu itibariyle tamamlanacağını ifade etti.
HanımınçiftliğiTaştepe Viyadüğü ve Kuzey Kuşak Yolu çalışmaları hakkında bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Kuzey Kuşak Yolumuzun Taştepe Mahallesi bağlantı viyadüğünde çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızda fore kazıklar tamamlandı. Ayak çalışmaları devam ediyor. Toplamda beş olan ayakların ikisi tamamlandı. Diğer ayakların da tamamlanmasıyla döşeme çalışmalarına başlayacağız. İnşallah yılsonuna kadar viyadüğümüz tamamlanmış olacak. Viyadüğümüz tamamlandığında Sivas Yoluna diğer taraftan Yeşilçam Mahallemiz ve Yeni Malatya Stadı yoluna bağlanmış olacak” dedi.

“Rahat, konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım artellerine kavuşuyoruz”
Yeni yapılan kuşak yollarıyla birlikte Malatya’da trafik ve ulaşım anlamında problemlere büyük ölçüde neşter vurulduğunu ifade eden Başkan Gürkan, “Taştepe Viyadüğü diye tabir ettiğimiz Battalgazi yoluna bağlanan viyadüğümüzün çalışmalarını yerinde inceledik. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Kuzey Kuşak Yolu sürecindeki kamulaştırma çalışmalarımız bitmek üzere. %95’lik kamulaştırma kısmı tamamlandı. İnşallah geriye kalan %5’lik kısmını da bir ay içerisinde neticelendireceğiz ve akabinde viyadüğümüzü yılsonuna kadar tamamlamış olacağız. İlk etapta Battalgazi yoluyla Sivas Yolu bağlantısı olacak. Akabinde Çöşnük ve Yeni Malatya Stadının olduğu alana gidecek bir güzergâh planladık. Aynı zamanda mevcut Elazığ yoluna, Yeni Malatya Stadı ve Üniversite yolundaki yoğunluğun önüne geçmek amacıyla yolun stadyumdan Elazığ yoluna bağlanması amaçlanmaktadır. Hemen alt bölgeden de Kuzey Çevre Yolunun geçmesiyle de Malatya’daki ulaşım ve trafik problemine önemli ölçüde neşter vurulacaktır diye düşünüyorum.
Diğer taraftan da Güney Kuşak Yolundaki çalışmalarımızda yoğun bir şekilde devam ediyor. Kuzey Çevre Yolundaki çalışmaları da bizzat yakinen takip ediyoruz. Ödenek noktasındaki sorunların ortadan kalkması için gerekli mercilerle ve bakanlarımızla görüşüyoruz. Şuanda Kuzey Çevre Yolundaki çalışmalar da yoğun bir şekilde devam ediyor. 2022 yılının sonunda bütün yapılan yollar açıldığında Malatya’daki ulaşım ve trafik sorunu asgariye inecektir diye düşünüyorum. Daha konforlu, rahat, hızlı ve güvenli ulaşım arterlerine kavuşacağız. Viyadüğümüzde fore kazık çalışmaları tamamlanmış ve köprü ayaklarının gün yüzüne çıkması için çalışmalar devam ediyor. Viyadüğümüzün tamamlanmasıyla tretuvar ve sanat yapılarıyla birlikte Battalgazi yoluna bağlanacaktır. İkinci etapta da stadyum yoluna bağlanması için çalışmalarımız devam edecektir. Çalışmalarımızın memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya TSO’dan ‘Aşı Kampanyası’
YEREL HABERLER Malatya TSO’dan ‘Aşı Kampanyası’
Başkan Çınar, temizlik çalışmalarını inceledi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Daha temiz, daha ferah bir Yeşilyurt için durmak yok”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, temizlik çalışmalarını ...
Ünlü cerrahın oğlunu darp eden 6 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Ünlü cerrahın oğlunu darp eden 6 şüpheli tutuklandı
Göbeklitepe’den Arslantepe’ye özel selam Şanslı çocuklar iki dünya mirasını gördüler
YEREL HABERLER Göbeklitepe’den Arslantepe’ye özel selam Şanslı ...
Yeni Malatyaspor attığı her gol için 44 fidan bağışlayacak
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor attığı her gol için 44 fidan ...
Rektör Kızılay’dan Arslantepe memnuniyeti
YEREL HABERLER Rektör Kızılay’dan Arslantepe memnuniyeti
Malatya'da balkondan düşen şahıs ağır yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da balkondan düşen şahıs ağır yaralandı
Malatya'da zehir tacirlerine büyük darbe Yaklaşık 2 kilo esrar maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da zehir tacirlerine büyük darbe Yaklaşık 2 ...
40 derece sıcakta susuzluk çekiyorlar Malatya'da Orduzu Kaldırım Mahallesinde yaşanan su kesintileri vatandaşı bezdirdi
YEREL HABERLER 40 derece sıcakta susuzluk çekiyorlar Malatya'da ...
Hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı: 2 gözaltı
Başakşehir'in genç sağ beki Yeni Malatyspor’da
YEREL HABERLER Başakşehir'in genç sağ beki Yeni Malatyspor’da
Yeni Malatyaspor, Muhammed Emin Sarıkaya´yı transfer etti
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Muhammed Emin Sarıkaya´yı transfer ...
Kaynarca’da 4 bin dönüm araziyi suya kavuştu
YEREL HABERLER Kaynarca’da 4 bin dönüm araziyi suya kavuştu
Taciz iddiasıyla dayak yedi, kaçarken 6 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı
YEREL HABERLER Taciz iddiasıyla dayak yedi, kaçarken 6 metre ...
Malatya Valisi Baruş, koyun kırktı
YEREL HABERLER Malatya Valisi Baruş, koyun kırktı
Yangın, kayısı bahçesine sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Yangın, kayısı bahçesine sıçramadan söndürüldü
Çocuklarda tablet ve telefon kullanımına dikkat Çocuk Psikiyatristi Uçur: "Bu süreçte biraz daha sosyal, sanatsal alanlara yönelmek gerekiyor"
YEREL HABERLER Çocuklarda tablet ve telefon kullanımına dikkat Çocuk ...
Başkan Çınar, Şanlıurfalı çocukları misafir etti
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Şanlıurfalı çocukları misafir etti
Milletvekili Kahtalı'dan "savunma sanayi" değerlendirmesi Ak Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı: "Kendi göbeğini kesen ülke seviyesine geldik”
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı'dan "savunma sanayi" ...
Başkan Güder: “Battalgazi’de iz bırakan çalışmalara imza atıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Güder: “Battalgazi’de iz bırakan çalışmalara ...
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, durağa çarpıp devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, durağa ...
Polis ekiplerinden boğulma vakalarına karşı bilgilendirme
YEREL HABERLER Polis ekiplerinden boğulma vakalarına karşı ...
Yangında 70 kayısı ağacı zarar gördü
YEREL HABERLER Yangında 70 kayısı ağacı zarar gördü
Taşhoron Kilisesi’nde restorasyon çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Taşhoron Kilisesi’nde restorasyon çalışmaları ...