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Malatya’nın yüzde 40’ı birinci doz aşısını henüz yaptırmadı

İHA

Malatya’nın yüzde 40’ı birinci doz aşısını henüz yaptırmadı

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya’da nüfusun yüzde 40’ının birinci doz aşısını henüz yaptırmadığına dikkat çekerek, korona virüs aşısı yaptırma konusunda vatandaşları tekrar uyardı.
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Toplumun yüzde 75’i bağışıklık kazanmadıkça virüsten kurtulamayız. Lütfen aşı olalım, kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım” dedi. Malatya’da nüfusun yüzde 40’nın hala birinci doz aşısını yaptırmadığına dikkat çeken Bentli, yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95’inin aşı olmayanlardan oluştuğuna işaret etti.
Bentli, “İlimizde aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımız, tüm Aile Sağlığı Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, İl Sağlık Müdürlüğü ana bina, MAŞTİ, AVM, Tüm Devlet Hastanelerimiz ve Üniversite Hastanelerinde randevu almadan da aşılarını olabilirler” şeklinde açıklamasını tamamladı.

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