Malatya'da düğün yolunda kaza: 12 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya'da düğüne gidenleri taşıyan midibüsün yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Malatya Kayseri karayolu Darende ilçesi Yazıköy mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, düğün için Siirt'ten gelerek İstanbul'a gidenleri taşıyan Seyithan İ. idaresindeki 56 BA 964 plakalı Ford Marka minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazada, Lalihan A. (52), Gülsün A. (68), Sadiha A. (20), Mehmet Emin İ. (29), Mustafa A. (5) , Zehra A. (6) , Bedirhan A. (5), Abdullah A. (45), Habibe A.(37), Zehra A. (6), Abdurrahim A. (7), Cünetti D. ( 58) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.