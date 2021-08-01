Battalgazi’de “dostluk günü” gezi turu ile kutlandı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder: “Türkiye tüm mazlumların yurdudur”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Dünya Dostluk Günü nedeniyle belediye tarafından düzenlenen tur gezisinde Medeniyetin Kalbi Battalgazi’deki tarihi mekanları gezen Suriyeli ve Afgan çocuklarla bir araya geldi.

Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Malatya Şam Derneği tarafından 30 Temmuz Dünya Dostluk Günü nedeniyle Battalgazi’de özel bir gezi turu düzenlendi. Battalgazi Belediyesi tarafından üstü açık tur otobüsüyle düzenlenen tarihi gezi turuna 10 Suriyeli, 10 Afgan ve 10 Türk çocuğu katıldı. Çocukların ve gençlerin kaynaşması, yeni dostluklar edinmesini amaçlayan gezi turu ile Medeniyetin Kalbi Battalgazi’deki tarihi mekanları gezen 30 çocuk, gezi sonunda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya geldi. Çocuklar ile tek tek yakından ilgilenen Başkan Güder, çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.



“Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz”

Misafirperverliğinden ötürü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Malatya Şam Derneği Başkanı Hüseyin Polat, “Battalgazi Belediye Başkanımıza bizleri misafir ettiği ve bu güzel gezi turu için teşekkür ederim. Bugün Malatya Şam Derneği ve Battalgazi Belediyemiz ile birlikte bu programı gerçekleştirdik. Başkanımızın talimatıyla sığınmacı çocuklarımız, ilçeyi gezip gördüler. İnşallah daha güzel ortamlarda bir araya geliriz. Bugün Dünya Arkadaşlık günü. Belli bir günde değil her zaman kardeşliğimizin farkındayız. Biz aynı kültürün insanıyız. İnsanlığın gereği olarak birbirimize yardımcı olmalıyız” ifadelerini kullandı.



“Türkiye herkese kucak açan ülkedir”

“Türkiye tüm mazlumların yurdudur” diyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün siz değerli yavrularımızla birlikteyiz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Türkiye tüm mazlumların yurdudur. Ülkemiz asırlara sari tarihi boyunca daima mazlum ve mağdura kucak açmış, din, dil, ırk ve köken ayrımı gözetmeden kendisine sığınanlara sahip çıkmıştır. Suriye’den, Irak’tan, Afganistan ve bunun yanında diğer ülkelerden gelen çocuklara, her zaman kucak açtık. Türkiye'nin bu fedakarlıkları hem insanlığın onurunu hem de mağdur ve mazlumların hayatını kurtarmıştır. Elhamdülillah bizler Müslüman’ız. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Veda Hutbesi'nde tüm insanlığa şöyle seslenmiştir, ‘Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız, Adem ise topraktandır. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur’ diye buyurmuştur. Şunu da biliyoruz ki Rabbimiz bize seslenirken sizlerin suretlerine göre değerlendirme yapmadan, kulluğumuza göre değer verecek. Şuanda dünya genelinde 82 milyonun üzerinde yerinden edilmiş kişi ve 26 milyonu aşkın mülteci vardır. Mültecileri ve sığınmacıları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılması şarttır” şeklinde konuştu.

Battalgazi ile ilgili düşüncülerini dile getiren öğrenciler Malatya’yı çok sevdiklerini ifade ederek, Başkan Güder’e teşekkürlerini ilettiler.

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