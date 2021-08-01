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AK Parti Malatya Kadın Kolları'ndan Başkan Gürkan’a ziyaret Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: “Vatandaşlarımızla bütünleşerek, ilimizi aydınlık yarınlara kavuşturmak için çalışıyoruz”

İHA

AK Parti Malatya Kadın Kolları'ndan Başkan Gürkan’a ziyaret Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: “Vatandaşlarımızla bütünleşerek, ilimizi aydınlık yarınlara kavuşturmak için çalışıyoruz”

AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ve Kadın Kolları Yürütme Kurulu üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, saha çalışmamaları ve hizmetlerin uygulaması aşamasında istişarelerde bulundular.
AK Parti Kadın Kolları Malatya İl Başkan Özlem Pelitoğlu ve Kadın Kolları yönetimi ve yürütme kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Yapılan hizmetler ve çalışmalar hakkında bir süre istişarelerde bulunan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.
Özlem Pelitoğlu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Kadın kolları olarak saha çalışmalarımıza devam ediyoruz. Saha çalışmalarımızda hizmetlerin uygulanması aşamasında ve yapılan bu hizmetleri yerinde görmek amacıyla birçok program ele aldık. Bu programlar çerçevesinde birlik ve beraberlik içerisinde Malatya’mıza kazandırılan tüm hizmetlerde kadın kolları olarak yanınızda olacağımızı belirtmek istiyorum. Çalışmalarımıza el birliği ile devam edeceğiz” dedi.

AK Parti İl Kadın Kolları Sosyal Politikalar Sorumlusu Emine Başgel, Başkan Gürkan’a teşekkür ederek yapılan çalışmalardan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Başgel, "Şu anda Malatya’da şehir dışında birçok misafir ağırlıyoruz. Esnaf olduğum için birçok müşterim, ‘yıllardır gelemedik, uzun süredir Malatya’yı görememiştik, çok farklı gördük, sokaklar tertemiz, çok güzel yapılmış hizmetler gördük. Her konuda olsun geziyoruz ama bu kadar güzel işlerin yapılamasını beklemiyorduk. Büyükşehirde yaşıyoruz ama aynı hizmeti göremiyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi çok iyi çalışıyor. Çok farklı gördük’ diye belirtiyor. Bizler de esnaflar olarak böyle güzel sözleri duyduğumuz için çok mutlu oluyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, ziyarette gerçekleştirdiği konuşmada vatandaşlarla bütünleşerek memleketi istikbalde aydınlık yarınlara kavuşturmak için büyük gayret göstereceklerini vurguladı. Başkan Gürkan, “Hiçbir beklenti içerisinde olamadan toplumdaki birlik, beraberlik, dayanışma ruhunu geliştirmek, toplumdaki ahengi oluşturmak ve topluma hizmet etmek önemli bir görevdir. Sizler bu göreve kendinizi adamışsınız. Bu anlamdaki çalışmalarınızı da yakinen takip ediyorum. Kadın Kolları Başkanlığının ve yönetim kurulu ile üyelerinin çalışmalarını takdirle görüyorum. Bundan sonraki süreçte de algılarla değil, gerçek yaptığımız hizmetleri anlatarak, bu toplumu gerçek anlamda bilgilendirip, dürüstlüğün bir erdemlik olduğunu, herkesin yapması gereken bir görev olduğunu, medyatik anlamda bir şeyler yapmak yerine, bizler yapılan hizmet ve işleri anlatırsak en güzel şekilde görevimizi ifa etmiş oluruz. Parti çalışmaları noktasında da partimizin önümüzdeki 2023 seçimlerine daha güçlü bir şekilde girmesi ve Malatya’da daha güçlü bir çıkması sonuçlandırmasıyla gerek il başkanlığı bünyesindeki bütün il yönetim kurulu üyelerimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız ve biz belediyeler olarak, vatandaşlarımızla bütünleşerek, memleketimizi istikbalde aydınlık yarınlara kavuşturmak için büyük gayret göstereceğiz. Bu gayretlerin azim ve kararlılığını sizlerde görüyorum. Bu anlamda da bütün yürütme kurulunu da tebrik ediyor ve görevinizde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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