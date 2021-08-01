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Kahtalı: “Kapanmadan sonra esnafımızın durumunu gayet iyi gördüm”

İHA

Kahtalı: “Kapanmadan sonra esnafımızın durumunu gayet iyi gördüm”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, esnaf gezisinde yaptığı açıklamada, “Pandemiden sonra, o kapanmadan sonra ki esnafımızın durumunu gayet iyi gördüm” dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, beraberinde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı İbrahim Karaman, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve parti üyeleri ile birlikte esnafları ziyaret etti. Kahtalı, Malatya Kuyumcular Çarşısı, Söğütlü Cami çevresini ve Bakırcılar Çarşısı'ndaki esnafları ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.

“Covid19’un bitmesi için herkesin aşı olması gerekiyor”
Esnaf ziyaretinde konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, esnafların durumunu görmek için ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, “Kent merkezinde esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Kurban Bayramı’ndan sonra, korona virüs pandemisinin yoğun döneminden sonra kuralların biraz daha hafiflediği bir dönemdeyiz. Esnaflarımızın durumun nasıl olduğunu, hasbihal etme noktasında esnaflarımız ziyaret ederek istişarelerde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Güder, “Esnaflarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde, pandeminin azalmasından ve kısıtlamaların büyük oranda kalkmasından sonra az da olsa hayat normale döndüğünü müşterilerinin olduğunu bizlere ifade ettiler. İnşallah bundan sonra ki süreçte de sürekli Sağlık Bakanımızın Dr. Fahrettin Koca ‘nın ifade ettiği üzerinde durduğu vatandaşlarımızın aşısını olması lazım. Eylül ayında okullar açılacak. Yüz yüze eğitimin başlaya bilmesi için ve ticaretin normalleşmesi için herkesin aşı olması gerekiyor” dedi.

“Esnaflarımız durumu iyi”
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise kent merkezinde esnafları ziyaret ederek esnaflarla istişarelerde bulunduklarını vurgulayıp, “Esnaflarımızla hasbihal etme imkanı bulduk. Battalgazi Belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri anlattık. Başkanımız Osman Güder ve partililerimiz ile beraber, esnaflarımızın genel durumuyla alakalı bilgi almak için esnaflarımızı ziyaret ettik. Söğütlü cami esnaflarımız, kuyumcu esnaflarımız burada çevre düzenlenmesini ihtiyacını Battalgazi Belediyesi ve Malatya Büyükşehir Belediyesine iletmişler. Büyükşehir ve Battalgazi Belediyelerimiz Söğütlü Caminin çevresine çok güzel bir proje yapacaklar. Yakın bir zamanda Başkanlarımız buradaki esnaf arkadaşlarımızla bir araya gelirler ve bu sorunu gidermiş olurlar” ifadelerini kullandı.

Pandeminin yoğun olduğu dönemde esnafların kısıtlamalardan dolayı sıkıntı çektiklerini ancak pandeminin azalıp kısıtlamaların kademe kademe kaldırılmasıyla esnafların da işlerinin açıldığını öğrendiklerini söyleyen Kahtalı, “Esnaflarımızın genel durumunun iyi olduğunu, Allah’a şükürler olsun iyi gördük. Pandemiden sonra o kapanmadan sonra ki durum gayet iyi. Geçtiğimiz günlerde bakırcılar çarşını gezdik. Bugün de Söğütlü Cami'nin çevresindeki esnaflarımızı geziyoruz. Esnaflarımız Allah’a şükürler olsun diyorlar. İşlerimiz açıldı, iş yapıyoruz diyorlar. Ekonomik olarak da iyiye gidiyor. Gerek hükümet anlamında gerekse de Belediye anlamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
Kahtalı ve beraberindeki heyet daha sonra Bakırcılar Çarşı'ndaki esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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