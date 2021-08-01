İtfaiye Başkanı Acar, vatandaşları yangınlara karşı uyardı

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, havaların sıcak olduğu bugünlerde yangınlar konusunda önlem almaları ve dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.

Yangın olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, itfaiyenin birçok sorumluluk alanı olduğuna dikkat çekti. Acar, “En önemli hizmetlerimizden biri önlem hizmetidir. Önlemek ödemekten daha kolaydır anlayışıyla vatandaşlarımıza iş yerlerinde evlerinde eğitimler düzenliyoruz. Yangın çıkmaması için neler yapılabilir, yangın çıkması durumunda en az hasarla nasıl üstesinden gelinir, bunun gayreti ve çabası içindeyiz. Yaz aylarında dikkatli ve hassas olmalıyız. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum bahçe ve ormanlarımızda piknik yaparken ateşlerimiz söndürmeden oradan ayrılmayın” dedi.



Türkiye'de bazı bölgelerde son günlerde ciddi orman yangınları görüldüğünü hatırlatan Acar, “Muğla Marmaris ve Antalya Manavgat'ta orman yangınları 2 gündür kontörlü altına alınmaya çalışılıyor. Türkiye’de 40'dan fazla ilimizde orman yangını oldu. Afet bölgesinde yangın olan bölgeye biz de ekibimizi hazırladık. Ama yangınlar kontrol altına alınca biz gitmedik. Malatya’mızda da zaman zaman orman yangınları oluyor. Bayramın 2’nci gününde Doğanyol ilçesi ve Pütürge ilçemizde ciddi orman yangını oldu. Bunlar basına fazla yansımadı. Çünkü zamanında müdahale ettik. 8 ve 10 saat süren çalışmalar sonunda yangınlar kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmadı çok şükür” ifadelerini kullandı.



Acar, Malatya’da bu yılın ilk yarısında çıkan ve müdahale ettikleri yangınlar hakkında da istatistiki bilgi aktararak, "Malatya’mızda ilk yedi ayda bin 997 yangına müdahale ettik. Malatya Büyükşehir Belediye İtfaiye personeli olarak müdahale ettik. Malatya’mızda 150 ev yangını, bin 355 tanesi orman, çöp ve bahçe yangını, toplam bin 997 yangına müdahale ettik. Tüm yangınlar küçük bir kıvılcımla başlıyor. Zamanında müdahale edilmediği zaman maalesef yangınlar büyüyerek devam ediyor. Yangın bir afettir. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire personeli olarak yangınlara zamanında müdahale ettik. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum. En yakın zamanda itfaiye dairesi binasını tamamladı ve hizmet sundu. Buradan başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Malatya’mızda sadece büyükşehir belediyesi itfaiyesi var. Bazı illerde sanayi bölgesinde olan itfaiye personeli var. Bizde sadece büyükşehirde var. O da bizim yükümüzü arttırıyor” ifadelerini kullandı.

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