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Alkol kullanmadığını kan testiyle kanıtlayan gence mahkemeden ret şoku

İHA

Alkol kullanmadığını kan testiyle kanıtlayan gence mahkemeden ret şoku

Malatya’da alkollü araç kullandığı gerekçesiyle para cezası uygulanan ve 6 ay süreyle ehliyetine el konulan gencin kan testinde alkollü olmadığı ortaya çıktı. İlaç firmasında dağıtıcı olarak görev yapan genç, kullandığı dezenfektandan dolayı 0.22 promil alkollü çıktığını iddia ederek, hayatında hiç alkol kullanmadığını söyledi.
İddialara göre, Malatya’da özel bir ilaç firmasında dağıtım görevlisi olarak çalışan 25 yaşındaki Mehmet Cihat Bozkurt, nisan ayında polis ekipleri tarafından alkolmetre ile yapılan alkol testinde yasal sınırın 0.2 promil üstünde 0.22 promil alkollü çıktı. Alkollü bir şekilde ticari araç kullandığı gerekçesiyle Bozkurt’un ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve bin 339 TL idari para cezası uygulandı. Alkollü olmadığını ispatlamayan çalışan Bozkurt, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kan testi yaptırdı ve testte alkol kullanmadığı ortaya çıktı. Para cezasını ödeyen ve ardından durumu adli mercilere taşıyan Bozkurt, adli mercilerden de ret yanıtı aldı. Hayatı boyunca alkol kullanmadığını iddia eden Bozkurt, pandemi sürecinde fazla şekilde dezenfektan kullanmasının alkollü çıkmasına neden olduğunu söyledi.
Polis ekipleri tarafından alkometre ile yapılan kontrolde alkollü çıktığını, hastanede yaptırdığı kan testinde ise kanında alkol bulunmadığını söyleyen Bozkurt, “Özel ilaç dağıtım firmasında ilaç dağıtım görevlisiyim. Akşam nöbetçi eczaneye giderken trafik kontrol noktasında durdurdular, alkolmetre üflettiler ve 0.22 promil alkol çıktı. Sonrasında 6 ay ehliyetime el konuldu ve bin 339 TL de trafik cezası yazıldı. Alkol almadığımı söyledim, yeni Devlet Hastanesi'ne gittik. Orada hastane polisiyle birlikte kan tahlili yaptırdık. Alkol almadığım ortaya çıktı. Bunu hemen mahkemeye taşıdım. Avukat tutup itiraz edip mahkemeye taşıdım. İki buçuk ay sonra mahkeme sonuçlandı. Ret kararı verdiler. Tekrar mahkemeye gittim itiraz dilekçesi verdim. Tekrar itiraz dilekçesi yazdım, bir hafta sonra yine karar geldi kesin ret edilmiştir diye. Şu an çok mağdurum. Hakimle görüştürmedikleri için bir şey demediler. Başsavcı vekiliyle görüştüm. Yargıtay’a dosya bozma kararı yazmamı söylediler. O da 3 yıla yakın sürüyormuş” şeklinde konuştu.
Alkol kullanmadığını ancak pandemi sürecinde çok fazla dezenfektan kullandığını ve dezenfektanın etkisiyle 0.22 promil alkollü çıktığını iddia eden Bozkurt, “Nöbetçi eczaneye ilacımı bıraktım. Nöbetçi olduğu için baya yoğun müşterisi falan vardı. Bir de virüs yoğun olduğu için bol miktarda dezenfektan sıktım elime. Büyük ihtimal ondan olduğunu düşünüyorum. Zaten on, on beş dakikada bir her eczaneye girip çıktığımızda dezenfektan kullanıyoruz” dedi.

“Bugüne kadar alkol ağzıma sürmüş değilim”
Bugüne kadar alkol kullanmadığını, ailesinin ve iş yerinin kendisine inandığını ifade eden Bozkurt, ehliyetine el konulması dolayısıyla mağduriyet yaşadığını söyledi. Bozkurt, “Şu an ev kiramı ödeyemiyorum. Aidatlarım, faturalarım birikti. İşten atılmamak için yerime bir şoför koydum. Aldığım maaş asgari ücret, onu da kendisine veriyorum. 3 aydır sigortasını gösteriyorum. Bana şu an bir şey kalmıyor. Anlaşılan 3 ay daha beklemek zorundayım. Bugüne kadar alkol ağzıma sürmüş değilim. Hiç içmedim. Kanda sıfır çıktı. Buna rağmen nasıl dosyam ret edildi anlamıyorum. Ömrüm boyunca alkol kullanmadım. Ağzıma bile sürmedim. Alkol almış olsaydım işten de atılacaktım. Herkes tanıyıp bildiği için işimden olmadım. Yerime bir eleman koydum, şimdilik idare ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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