Kahtalı'dan nefret diline tepki

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, CHP’nin siyasi rant sağlamak için her türlü olayı nefret siyasetine çevirdiğini belirterek, "Yalan ve provokasyon üzerinden yalan üretenler, bu vatana ihanet etmektedirler” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, CHP'nin orman yangınları üzerinden algı operasyonu yaptığını belirtti. Ülkenin zor günlerden geçtiğini belirterek CHP’nin mesnetsiz suçlamalarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiğini dile getiren Kahtalı, “CHP, yine şaşırtmadı. Yangınlar üzerinden bile algı operasyonu yapan bir muhalefet ile karşı karşıyayız. Yalan ve provokasyon üzerinden yalan üretenler, bu vatana ihanet etmektedirler” ifadelerine yer verdi.



"Aşağılık bir algı oyunu"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun halkı provoke ettiğini söyleyen Hakan Kahtalı, “Devletin tüm kurumları ve personeli canla başla yangınla mücadele ederken, tıpkı 15 Temmuz’da yaptığı gibi oturduğu yerden sosyal medyadan paylaşım yapan, ülkesini kötüleyen Kemal Kılıçdaroğlu’na en iyi cevabı yine halkımız verecektir” dedi.

Ülkenin içinden geçtiği bu zor günlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun şov peşinde olduğunu söyleyen Kahtalı, “Ana muhalefetin lideri, yapılaşma yetkisi, Kültür ve Turizm Bakanı’na verildi diyor. Hem yalan söylüyor hem de ‘ekskavatörün önüne yatarım’ diyerek şu zor günlerde dahi şov peşinde koşuyor. Bu zihniyete acımamak elde değil. 1982 yılında yapılan bir düzenleme üzerinden orman yangınlarını açıklamak kasıtlı bir yalandır. Sizin bu aşağılık algı oyunlarınız hakikate yenilmeye mahkumdur” şeklinde konuştu.

Kahtalı, sözlerinin sonunda yangınlara ilişkin başlatılan kampanyaya da değindi. Sözde yardım kampanyasının devleti zayıf göstermek amacıyla başlatıldığın aktaran Milletvekili Kahtalı, “Dün akşam itibarıyla yurt dışından ve tek bir merkezden organize edilen sözde yardım kampanyasının amacı devletimizi zayıf göstermektir. Ama başaramayacaksınız. Türkiye, güçlü bir devlettir. Ülkemiz her konuda olduğu gibi yangınla mücadele konusunda da muktedirdir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu konuda halkımızı da sağduyulu olmaya davet ediyorum. Devlet tüm imkanları ile vatandaşının yanındadır. Cumhurbaşkanımız dediği gibi Allah’ın izniyle yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu ateşi söndüreceğiz” dedi.

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