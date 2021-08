Tüfenkci'den muhalefete provokasyon tepkisi

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, " Muhalefet her meseleyi hükumete karşı bir provokasyon olarak kullanmayı fırsat biliyor” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesini ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Kurucuova’da vatandaşlarla buluşan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, burada son günlerde Akdeniz ve Ege’de çıkan orman yangınlarına da değindi. Türkiye’nin ciğerlerinin yandığını belirten Tüfenkci, “Bir yandan korona virüs belası ile mücadele ederken, aşılamada çok ciddi ilerleme sağlarken bir yandan da son günlerde yurdun muhtelif yerlerinde çıkan yangınlarla devletin bütün imkanı ve gücüyle beraber bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Önemli oranda da kontrol altına alındı” dedi. Orman yangınları ile mücadelenin milli bir mücadele olmasına rağmen muhalefet partilerinin algı üzerinden yapılan bu mücadeleyi zaafa uğrattığını da dile getiren Tüfenkci, “İnsanların zihninde yansımalara neden olacak çeşitli provokasyonlara ve olmayan yalan haberlerle, iftiralarla gündem oluşturmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu duruma üzülüyoruz. Türk Hava Kurumu’nun uçakları üzerinden orman yangınları ile mücadelede eden orman muhafaza memurlarımızın ve orada görev yapan 4 binin üzerindeki insanımızın mücadelesini basitleştirmek ve görmezden gelmek gerçekten ibret verici. Muhalefet her meseleyi hükümete karşı bir provokasyon olarak kullanmayı fırsat biliyor” şeklinde konuştu. Doğanşehir’de ve Çelikhan ilçesinde de geçtiğimiz günlerde tütünle ilgili provokasyonlar yaparak devletle milletin karşı karşıya getirildiğini anımsatan Tüfenkci, “Sorunun çözümünden daha çok bağcıyı dövme noktasında algılar oluşturma ve insanlarımızı provoke etmek için rol aldıklarını görüyoruz. Ne Kurucaova’mız da ne Adıyaman’ımızda nede Doğanşehir’imizde bu tür provokasyonlara kimse itibar etmedi. Biz o zaman AK Parti olarak söz verdik. Tütün sorununu çözeceğiz diye, geldiğimiz nokta itibari ile acil olarak ertelenmesi gerekiyordu ve o ertelemeyi yaptık. Önümüzde ki süreç içerisinde de bunun çalışmasını yaparak tütün konusunda insanlarımızın zihninde oluşturulmaya çalışılan istifamları da giderecek herkesin de memnun olacağı ve ticaretine devam edeceği bir çözümü de inşallah hep beraber hayata geçirmiş olacağız” dedi.

Kurucaova Mahallesinin gelişmesi ve büyümesinin önemli olduğunu da kaydeden Milletvekili Tüfenkci, “Biz milletin yanındayız. Milletin içerisinden çıkan insanlar olarak, her zaman sizin sorunlarınızın yanındayız. Okulumuzun sözünü vermiştik. İlkokulumuzu ve ortaokulumuzu hayata geçirdik. İnşallah önümüzdeki dönemle lisemizle beraber burayı çok farklı bir noktaya getirmiş olacağız’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.