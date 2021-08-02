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Malatyalı Türk Halk Müziği sanatçısı Selahattin Alpay, Tekstil Müzesi'ni gezdi Alpay, 'Mahmut Çalık ve Ahmet Çalık Tekstil Müzesi'ni gezdi “Çırmıhtı’nın tekstil kültürünü özel bir mekanda tanıtıyoruz”

İHA

Malatyalı Türk Halk Müziği sanatçısı Selahattin Alpay, Tekstil Müzesi'ni gezdi Alpay, 'Mahmut Çalık ve Ahmet Çalık Tekstil Müzesi'ni gezdi “Çırmıhtı’nın tekstil kültürünü özel bir mekanda tanıtıyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatyalı Türk Halk Müziği Sanatçısı Selahattin Alpay’ı Mahmut Çalık ve Ahmet Çalık Tekstil Müzesi'nde misafir ederek, Çırmıhtı ile özdeşleşmiş dokumacılık mesleğinin tüm boyutlarıyla tanıtıldığı ve anlatıldığı mekanlarda sergilenen nostaljik ürünler hakkında bilgi verdi.
Yeşilyurt’un eski yerleşim yeri olan Çırmıhtı’da uzun yıllar Belediye Başkanlığı binası olarak hizmet verdikten sonra Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon projesiyle Mahmut Çalık ve Ahmet Çalık Tekstil Müzesi'ne dönüşümü sağlanan iki katlı binada sergilenen nostaljik eşyalar, balmumu heykelleri ve farklı materyaller bölgeyi ziyaret edenleri tarihi bir yolculuğa çıkartıyor.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın girişimleri, Çalık Holding'in de destekleriyle bölgenin dokumacılık kültürüne yakışır bir seviyede hizmete sunulan Mahmut Çalık ve Ahmet Çalık Tekstil Müzesi'ni ziyaret eden Malatyalı Türk Halk Müziği Sanatçısı Selahattin Alpay, Malatya ve Yeşilyurt’un tarihi kimliğine değer katan güzel bir müzenin Yeşilyurt’ta hizmete sunulmasından ziyadesiyle memnun olduğunu ifade etti.
Tekstil Müzesi'nin mimari yapısının yanı sıra sergilenen eşyaları etkileyici bulduğunu söyleyen Sanatçı Alpay, bölgenin tarihi ve medeniyetinin yaşatılmasına yönelik gayretlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.
Selahattin Alpay’ı Yeşilyurt’ta misafir etmekten mutlu olduklarını ifade eden Başkan Çınar, "Malatya’nın yetiştirdiği çok değerli bir sanatçı olan Selahattin Alpay’ı Mahmut Çalık ve Ahmet Çalık Tekstil Müzemizde ağırlayarak kendisine bölgeyle özdeşleşmiş dokumacılık mesleğinin tüm boyutlarıyla anlatıldığı ve tanıtıldığı müzemiz hakkında bilgiler paylaştık. Anadolu medeniyetinin tüm güzelliklerine sahip tarihi bölgelerimizden Çırmıhtımızın tarihini, kültürünü ve medeniyetini ön plana çıkarmak adına başlattığımız restorasyon projelerimizden bir tanesi olan tekstil müzemize gösterilen ilgi her geçen gün artmaktadır. Çırmıhtı Lezzet Caddemizde düzenlediğimiz etkinliklerimizde sahne alıp sevenleriyle buluşan ve akabinde memleketi Malatya’da güzel bir klip çeken sanatçımız Selahattin Alpay’ın da burayla ilgili güzel ve samimi düşünceleri bizleri mutlu etmiştir. Bir zamanlar Belediye binası olarak hizmet verdikten sonra Yeşilyurt Kentsel Tasarım projemiz çatısı altındaki dönüşüm projelerimizle baştan aşağıya restore ettiğimiz buradaki iki katlı binamızın tüm bölümlerinde dokumacılık kültürüne dair aranılan her şey mevcuttur. İç ve dış tasarımının yanı sıra sergilenen eşyalar, balmumu heykelleri ve materyallerle birlikte etkileyici bir atmosfere sahip bu müzemiz sayesinde dokumacılık mesleğini bugünden geleceğe taşımış oluyoruz. Müzemizde hammaddeden ürüne doğru bir sıralama yapılmış olup, 1890 yıllarda kullanılan tekstil makinelerinden modern makinelere kadar uzanan tüm süreçleri gözler önüne sermeye çalıştık. Pamuk tarlası, yün, pamuk ve ipek böceği kozalarının olduğu hammadde odası, ip eğirme ve boyama odası, dokuma makinelerinin sergilendiği dokuma odası, iplikçi dükkanı, kumaşçı odası, ayakkabıcı odası, dikiş makinelerinin sergilendiği dikiş odası, tarih boyunca kullanılan ütülerin sergilendiği ütü odasının yanı sıra yerel kıyafetler ve örtüler ile çeşitli tekstil ürünlerinin yer aldığı sergi odamızı yerli ve yabancı turistlerimizin hizmetine sunduk” diye konuştu.

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