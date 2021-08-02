Korona virüs izolasyonuna uymayan şahsa para cezası

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Malatya’nın Arapgir ilçesinde Covid19 izolasyonuna uymayan şahsa 3 bin 469 TL para cezası uygulandı.

Geçtiğimiz gün Arapgir ilçesi Yaylacık Mahallesi’nde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında 1 şahsın korona virüs izolasyonuna uymadığı tespit edildi. Şahsa izolasyon kurallarına uymamaktan 3 bin 469 TL idari para cezası uygulandı.

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