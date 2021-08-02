FKA’nın 4,15 Milyon Euro’luk AB Projesine start verildi FKA’dan “Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu” Projesi

Fırat Kalkınma Ajansının (FKA) yararlanıcısı olduğu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı kapsamında Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen “Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu” projesi ile Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli’de kadınların ve gençlerin istihdamının artırılması hedefleniyor.

Malatya’da bir otelde düzenlenen proje başlangıç toplantısına, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Melahat Güre, ajans uzmanları ve ICE EEIG Türkiye firmasının yetkilileri katıldı.

Toplantıda konuşan ICE EEIG Türkiye Direktörü Serdar Dinler, Bölgedeki dezavantajlı grupların istihdama kazandırılması projesinin konsorsiyum ortakları ve bölgede meydana getirdiği pozitif değişimle Türkiye’nin gelişimine ilham kaynağı olan Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte projeyi yürüteceklerini söyledi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Melahat Güre de başta Fırat Kalkınma Ajansı personeli olmak üzere ve projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Güre, projeyi hazırlarken çok heyecanlı olduklarını anımsatarak, “Çünkü doğrudan bölge insanını, kadınları ve gençleri hedefleyen onların istihdama katılımlarını hedefleyen bir proje, o yüzden bende oldukça heyecanlıyım” diye konuştu.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu da projeyi bu aşamaya getirmek için çok çaba sarf ettiklerini belirterek, projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

Yoğunlu, başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere ilgili paydaşlarla birlikte yürütülen tasarım ve hazırlık sürecinde projeyi bölgede tespit edilen sosyal sorunlara çözümler üretecek şekilde tasarladıklarını ifade ederek, “Bölgemizde meydana gelen elim deprem hadisesi ve tüm dünyayı etkisi altına alan KOVİD19 pandemisi aslında projede hedef grup olarak belirlediğimiz dezavantajlı kişilerin durumunu daha da güçleştirdi. Bu projenin önemini daha da artırdı. 26 Temmuz tarihi itibariyle start verdiğimiz projemizin uygulama döneminde yüklenici firmamız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve AB Delegasyonu ile birlikte yürüteceğimiz çalışmalar,dezavantajlı kişilerin iş gücü piyasasına girmelerindeki karşılaştıkları engel ve zorlukları aşmalarına yardımcı olacak.” şeklinde konuştu.

“Projeyi Önemsiyoruz”

Türkiye’deki 26 bölgeye bakıldığı zaman sosyoekonomik, insani gelişmişlik ve refah seviyesi olarak geride olan bir bölgede olduklarının altını çizen Yoğunlu, şöyle konuştu:

“Özellikle dezavantajlı illerimiz olan Tunceli ve Bingöl illerimizde genç nüfusun oranı yüksek ve kadınların iş gücü katılım oranı düşük. Bu yüzden bu projeyi yüklenici firmamızla ve kendi ekibimizle birlikte çok iyi bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Projeyi önemsiyoruz. Projedeki yüzde 15’lik ulusal katkıyı Ajans olarak biz karşılıyoruz. İnşallah projenin hedeflenen çıktı ve sonuçlarına bölge insanımıza dokunacak şekilde ulaşacağız.”

“Projeyi Ajansımızın yürütüyor olmasından gurur duyuyorum”

Yoğunlu, dezavantajlı kişilere doğrudan iş olanağı bulmaya yönelik olarak, mevcutta İŞKUR tarafından uygulanan programlara tamamlayıcı olacak şekilde kişilerin yetenek ve arzu ettikleri kariyer yoluna göre özelleştirilmiş mesleki eğitim programlarını uygulayacaklarının altını çizerek, “Böyle bir projeyi ajansımızın yürütüyor olmasından da gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Projemizin ülkemize, bölgemize ve illerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hep birlikte projemizi amaç edindiğimiz şekilde yürüteceğiz” şeklinde konuştu.

“Gerekli tüm desteği sağlayacağız”

AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan ise 24 ay sürecek projeyle birçok çıktının sağlanmasının hedeflendiğini ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu projeyle bölgedeki yoksulluk içinde veya yoksulluk riski altında bulunan kadın ve gençlerimizin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, bölgede dezavantajlı kadın ve gençlerin işgücü piyasasına erişimini artırmaya yönelik kurumsal kapasitenin artırılması, kadın ve genç istihdamı konusunda farkındalık yaratma etkinlikleriyle çok çeşitli insanlara erişilmesi hedeflenmekte. Gerekli tüm desteği sağlayacağımızı belirtmek istiyorum. Projemizin TRB1 bölgemize ve ülkemize program hedeflerine katkı verecek şekilde başarılı olmasını temenni ediyorum. Başta Ajans Genel Sekreterimiz Abdulvahap Yoğunlu ve ekibi, AB Delegasyonu Program Yöneticisi Melahat Güre olmak üzere sürecin başından beri destek veren herkese teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.