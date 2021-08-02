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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beypınarı Göleti için ilk adım atıldı

İHA

Beypınarı Göleti için ilk adım atıldı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaklaşık 3 bin 420 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak olan Beypınarı Göleti ve Sulaması için proje yapım işinde imzalar atıldı.
Devlet Su İşleri’nden yapılan açıklamaya göre Battalgazi ilçesinde bulunan Beypınarı Göleti ve Sulaması Planlama ve Proje Yapımı işine ait sözleşmenin DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar ile yüklenici firma arasında imzalandığı belirtildi. Yapılacak gölet ve sulama sistemi ile birlikte Malatya merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Beypınar deresindeki su ilk inceleme verilerine göre 3 bin 420 dekar tarım arazisinin cazibeli borulu basınçlı sulama sistemi ile sulanmasını sağlayacak.
Yapılan açıklamada planlama ve proje yapımının bitimi sonrası ise göletin yatırım programına alınarak inşaatına başlanmasının hedeflendiği dile getirildi.

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