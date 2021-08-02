Malatyalılar Hacı Bektaş Veli’yi vefatının 750. yılında anacak

Malatya’da STK temsilcileri ve üyelerinden oluşan heyet, Hünkar Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. Yıl dönümde düzenlenecek olan programa katılacak.

Düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, birlik, beraberlik ve barış öğütleyen Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. 2021 yılı UNESCO tarafından “Hacı Bektaş Veli Anma Yılı” yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda etkinlikler düzenlenmesine karar verdi. Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750. Yıl dönümü anma etkiliklerine Malatya Valiliğinin destekleriyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonda Malatya’da STK temsilcileri ve üyelerinden oluşan bir heyet katılacak.

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