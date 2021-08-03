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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Kızılay’dan aşı vurgusu

İHA

Rektör Kızılay’dan aşı vurgusu

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bir programda yaptığı konuşmada aşı olmayan kişilerin diğer insanların normal hayatına dönmesinin önünde engel oluşturduğunu ifade etti.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, TRT İstanbul Radyosu’nun canlı yayın konuğu oldu. Süha Üner’in sunduğu “Ve Sair” programına telefon bağlantısıyla katılan Rektör Kızılay, 13 Eylül itibariyle üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi sürecini değerlendirdi. Rektör Kızılay, yüz yüze eğitime geçilmesinde ve normalleşmede aşılamanın önemine vurgu yaptı.

“Kendimi, ülkemin insanlarını aşı olma konusunda ikna etmekle sorumlu olarak görüyorum”
Yüz yüze eğitim için gerekli olan hazırlıkların ve planlamaların yapıldığını vurgulayan Kızılay, salgın sürecini sonlandırıp normal hayata dönülmesinin en önemli noktasının aşı olduğunu belirtti. Yüz yüze eğitime geçmek için herkesin aşı yaptırması gerektiğini kaydeden Rektör Kızılay, aşı konusunda kaygısı olan kişilerin ikna edilmesini, toplumun kanaat önderleri ile sivil toplum kuruluşlarının bir görevi olarak gördüğünü dile getirdi.
“Aşı olup olmamak bizim özgür kararımızdır” şeklinde düşünen kişilerin diğer insanların normal hayatına dönmesinin önünde engel oluşturduklarını ifade eden Kızılay, aşı yaptırmamış kişilerin rahat hareket etmelerini kısıtlayacak bazı uygulamaların getirilmesi gerektiğini kaydetti.
Yüz yüze eğitime geçildiğinde aşı olmayan kişilerin aşı olması konusunda önce ikna edilmeye çalışılacağını, sonrasında bazı kısıtlamaların getirilebileceğini söyleyen Kızılay, aşı olanlara pozitif ayrımcılık uygulanması konusundaki soruya da şu şekilde cevap verdi, “Aşı olanlara uluslararası seyahatlerde pozitif ayrımcılık uygulanıyor. Şu anda Avrupa ülkelerine gidecekseniz bazı ülkeler aşı olma zorunluluğu koyduğu için oralara aşı yaptıranlar girebiliyor. Aşı kartınız varsa karantinaya girmeden direkt geçiyorsunuz, eğer aşı kartınız yoksa ya girişinize izin vermiyorlar ya da size karantina zorunluluğu getiriyorlar. Ülke içinde de zaman içinde aşı yaptıranlar daha rahat hareket edebilecek, aşı yaptırmayanların hareketleri kısıtlanacak. Aşı yaptırmamış ve hastalığı yayacak olan biri toplum için daha büyük bir risk oluşturuyor. Öğrencilerin aşı olup olmaması yüz yüze eğitimde temel ayırıcı faktörümüz olacak. Biz de kendi uygulamalarımızda bunu nasıl çözeceğimize 13 Eylül tarihi yaklaşınca karar vereceğiz”

“Sosyal medyada öğrencilerimiz okula gelmek için aşı olduklarını belirtiyorlar”
Sosyal medya hesaplarından öğrencilerin okulu özlediklerini ve üniversiteye gelmek için aşı olduklarını belirten paylaşımlar aldığını vurgulayan Kızılay, sosyal medyada öğrencilerin aşı konusunda sorumluluk bilincine sahip olduğunu gösteren geri bildirimler aldıklarına dikkat çekti.

İnönü Üniversitesi’nin pandemi sürecine katkıları
Rektör Kızılay, programda ayrıca İnönü Üniversitesi’nin salgın sürecine ve yerli aşı çalışmalarına katkılarına da değindi. Yerli aşıda faz 3 çalışmalarının devam ettiğini vurgulan Kızılay, üç farklı yerli aşı geliştirme çalışmaları için İnönü Üniversitesi’nden üç öğretim üyesinin görevlendirildiğini kaydetti. Rektör Kızılay konuşmasında İnönü Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sedat Yıldız ile ekibinin geliştirdiği ELİSA Covid19 Antijen ve Antikor Test Kiti’nin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onay aldığını belirtti.
Kızılay, program sonunda tedbirlere devam edilmesi ve her yerde aşı olmanın vurgulanması gerektiğini belirterek sözlerine son verdi.

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