20 yıldır biriktirdiği kapı kilitlerini koleksiyon haline getirdi İlginç koleksiyonunu 20 yıldır kapı kapı gezerek topladı Sayısı 200’ü bulan kapı kilitlerini ve anahtarlarını iş yerinde sergiliyor

Malatya’da yaşayan Murat Karataş, 20 yıldır kapı kapı gezerek topladığı ve sayısı 200’ü bulan kapı kilitlerini ve anahtarlarını iş yerinde sergiliyor.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Murat Karataş'ın geçmişe olan ilgisi dikkat çekiyor. Geçmişte marangozluk yapan Karataş, zamanla eski evlerden sökülen kapıların kilitlerini ve anahtarlarını toplamaya başladı. Karataş’ın 20 yıldır topladığı ve sayıları 200’ü bulan kilit ve anahtarlar koleksiyon halini aldı. Karataş, görenlerin dikkatini çeken koleksiyonunu ise iş yerinde sergilemeye başladı.



“Koleksiyonumu görünce şaşıranlar oluyor”

Anahtar ve kilit koleksiyonundaki parçaları zaman zaman parayla satın aldığını belirten Karataş, “Ben, marangozluk yapıyordum. Ondan dolayı aşinalığım var tarihimize karşı, tarihi eserlerimize karşı. Eski anahtarlardan kilit koleksiyonum, eski kapılardan sökme kilit ve anahtarlarım var. Yaklaşık 20 yıldır biriktiriyorum. Kısmen parayla aldım. Kısmen topladığım insanlar var, verenler var. Zaman zaman isteyenler de oluyor. İş yerinin kışlık salonunun giriş kapısının üzerinde sergiliyorum. Yaklaşık 200 tane kadar koleksiyonum var. Koleksiyonu görünce şaşıranlar oluyor. Fotoğraf çekenler oluyor” ifadelerini kullandı.

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