“Battalgazi’de Osman Başkan ile mahalle buluşmaları” devam ediyor Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder: “Bizler millete hizmetkar olmaya geldik”

"Battalgazi’de Osman Başkan ile Mahalle Buluşmaları" Başharık Mahallesi sakinleri ile devam etti. Battalgazi’ye yapılan ve yapımı devam eden yatırımlar hakkında mahalle sakinlerine bilgiler veren Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Başharık Mahallesi sakinleri bir araya geldi. "Battalgazi’de Osman Başkan ile Mahalle Buluşmaları" kapsamında Başharık Mahallesi sakinleri ile Şehitler Parkı’nda bir araya gelen Başkan Güder, vatandaşların sorun ve sıkıntıları yerinde dinledi. Vatandaşların sorun ve taleplerini tek tek not alan Başkan Güder, sorunların çözümü noktasında ilgili birim müdürlerine talimatlar verdi. Mahalle sakinlerinin ilgi gösterdiği buluşmaya Başkan Yardımcılarından İsmet Sarıgül ve Zafer Kırçuval’ın yanı sıra Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri, Başharık Mahalle Muhtarı Ramazan Taşan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“Başkanımızın ziyareti bizleri mutlu etti”

Gerçekleştirilen mahalle toplantısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başharık Mahallesi Muhtarı Ramazan Taşan, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in bu akşam mahallemizi ve bizleri ziyaret etmesinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Mahallemizin sıkıntıları bizzat yerinde girmesi ve vatandaşlarımızın sorunlarını birinci ağızdan dinlemesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımızla sürekli bir araya geliyoruz. Sorunlarımız hiçbir zaman çözümsüz kalmıyor. Bundan sonra da bu tür sohbetlerde bir araya gelmeyi arzu ediyoruz” dedi.



“Gönülden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum”

Türkiye’deki orman yangınından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Öncelikle orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza gönülden geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Ülkemizde devam eden orman yangınları var. Bir haftadır ormanların yanması yüreğimizi yakıyor. Türkiye’de birçok noktasında yangınlar çıkıyorsa eğer insanın aklına farklı soru işaretleri geliyor. Şuan tüm ülke seferber oldu ve yangına müdahale ediliyor. Türkiye bölgesinin en güçlü orman yangınlarıyla mücadelede sağlıklı bir altyapıya sahip ülkesidir. Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmakta boynumuzun borcudur. Birlik beraberlik içerisinde bu sıkıntıyı da atlatacağız. Hükümetimiz, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada hiçbir vatandaşımızın her daim yanında olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.



“Hizmeti hakkıyla yapmak aşktandır”

Millet ile iç içe olan idarecilerin her zaman başarılı olacağına vurgu yapan Başkan Güder, “Bir idareci milletin içerisindeyse ve zamanının çoğunu millet ile iç içe geçiriyorsa eğer o idareci başarılıdır, başarılı olmak zorundadır. Çünkü siz millet ile iç içe olduğunuz zaman onların herhangi bir sorunu varsa eğer, o soruna hemen vakıf olup çözme imkanı bulacaksınız. O sorunları çözmediğiniz taktirde bir daha vatandaşın içine çıkamazsınız. Göreve geldiğimiz ilk günden beri sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi ‘Biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik’. Cumhurbaşkanımız da bu noktada bize güvendi ve milletimiz bize bu görevi layık gördü. Görevin bir emanet olduğunun farkındayız. Sadece bireysel olarak sorumluluğumuz yok. Biz de 103 mahallemizden 310 bin civarında kişiden sorumluyuz. Bu sorumluluk büyük bir vebali de beraberinde getiriyor. Hakkıyla bu sorumluğu yerine getirirseniz, insanların en faydalısı olursunuz. Hizmeti hakkıyla yapmak aşktandır. Battalgazili vatandaşlarımıza hizmet sözümüz var. Bu sözümüzü tutmak ve Battalgazi’mizi daha yaşanabilir güzel yarınlara hazırlamak için tüm ekibimizle birlikte gecemizi gündüzümüze kattık. Battalgazi’miz hizmetlerin ve yatırımların en güzeline layık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.