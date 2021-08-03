Başkan Gürkan, Horata mesire alanında incelemelerde bulundu Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: “Banazı’ya yakışır bir mesire alanı oluşturacağız”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları yapılan Horata mesire alanında incelemelerde bulundu.

Yaz aylarında vatandaşların dinlenip eğeleneceği rahat mekanlar hazırlamak amacıyla çalışmalar yürüten Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatyalıların sıklıkla uğradığı Horata Mesire alanında yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları yapılan Horata mesire alanında incelemelerde bulundu.



“Horata mesire alanını yenilenmiş haliyle hizmete yeniden açacağız”

Horata Mesire alanında çalışmalara başladıklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Fırat Kalkınma Ajansı ile yapmış olduğumuz protokol neticesinde Horata Mesire alanında ekonomik ömrünü tamamlamış olan binaların yenilenmesi ile birlikte mesire alanındaki çalışmalarımızı ise sezon sonu itibariyle yapacağız. Çalışmalar sonrasında Horata Mesire alanını yenilenmiş bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine yeniden açacağız” dedi.



Horata’nın Malatya ile özdeşleştiğini belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Horata Malatya ile özdeşleşmiş bir isimdir. Horata vatandaşlarımızın yoğun olarak ilgi gösterdiği güzel bir mekan. Horata Mesire alanı hem havası itibariyle hem de su kaynağından dolayı vatandaşlarımız tarafından tercih edilen piknik alanlarından biri. Mesire alanı içerisinde gerekli düzenlemeler ve yenileme çalışmaları yapılmadığından dolayı sosyal donatı alanları ile alanın genelinde bazı çalışmalar başlattık. Bu yıl Fırat Kalkınma Ajansı ile yapmış olduğumuz proje kapsamında Horata’ya aslına uygun, günümüz şartlarında en iyi hizmeti verecek bir nitelik kazandıracağız. Bu konuda gerekli çalışmaları başlattık. Sosyal Tesislerdeki çalışmalar başlatıldı. Mesire alanında vatandaşlarımız faydalandığı için şu an itibariyle bu alanlarda çalışmalarımızı başlatmadık. Bu alanda gerekli çalışmalarımızı tamamlayarak Banazılı hemşerilerimize, Malatya’mıza en güzel hizmeti sunacak bir mekan haline getireceğiz. Hizmetlerimizde her zaman yanımızda olan muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



"Horata Horata olacak"

Horata Mesire alanının yıl boyunca açık olmasını istediklerini belirten Bahçebaşı Mahallesi Muhtarı Cahit Işıldak, “Horata’mıza yıllardır hizmet gelmemişti. Sayın Başkanımızdan rica ettik. Horata Mesire alanı 78 ay hizmet veriyor. Bunu bütün yıla nasıl yayabiliriz diye Sayın Başkanımızdan yardım istedik. Sayın Başkanımız da bizleri kırmayarak bir proje hazırladılar. Şu anda binamızın inşaatı devam ediyor. Çevre düzenleme çalışmaları yapılacak. Gerçekten Horata, Horata olacak. Çalışmalardan dolayı Sayın Başkanıma mahallelim adına teşekkür ediyorum” dedi.



“Yapılan açıklamalar Konak halkına ait değil”

Sosyal medya üzerinden yanlış açıklamaların yapıldığını belirten Yeni Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Uçak ise, “Bahçebaşı Mahalle Muhtarımız gerekli açıklamayı yaptı. Bizim üzüldüğümüz sosyal medya üzerinden yapılan bazı açıklamalar var. Yapılan o açıklamalar Konak halkına ait değil. Biz Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapmış olduğu hizmetleri biliyoruz. Bu hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Hizmeti engellemeye yönelik çalışmalar olduğunu değerlendiriyorum”

Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarla ilgili olarak da değerlendirme yapan Gürkan, “Sosyal medyada bu alanın betonlaştığı şeklinde çok çirkin bir propaganda yürütülüyor. Hizmeti engellemeye yönelik çalışmalar olduğunu değerlendiriyorum. Muhtarlarımızın da ifade ettiği gibi neticede tabiatı, doğayı korumak gibi bir sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz var. Bu alan Banazı'ya, Horata'ya yakışır, yaraşır bir park olacak. Kimsenin bu konu ile ilgili bir şüphesi olmasın. Sosyal medyada olumsuz paylaşımlar yapanlar bu alandaki çalışmalar tamamlandığı zaman yaptıklarından pişman olacaklar” diye konuştu.

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