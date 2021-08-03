Malatya'da aşılama için iş adamlarından duyarlılık istendi

Malatya Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren yüksek istihdam oranına sahip firma yetkilileriyle toplantı düzenlenerek aşı konusunda iş adamlarından duyarlılık istendi.

Valilik salonunda düzenlenen toplantıya Vali Aydın Baruş, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Akif Gülaçtı ile Malatya Organize ve Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren pek çok firma yetkilisi katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Aydın Baruş, korona virüs (Covid19) pandemisi nedeniyle dünya genelinde vaka sayısında artışlar gözlemlendiği belirterek, farklı mutasyonların etkisiyle salgının yayılımının artabileceğinin öngörülmesi sebebiyle önlem almak gerektiğini vurguladı. İşgücü kaybını önlemek ve üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla özellikle Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işverenlerin çalışan sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri kapsamında çalışanların aşı yaptırabilmeleri noktasında personele gerekli kolaylığın ve desteğin sağlanması için konu üzerinde hassasiyetle durulmasını isteyen Vali Baruş, aşı konusunda iş adamlarından duyarlılık istedi.

Toplantı Vali Baruş ve işverenlerin karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi.

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