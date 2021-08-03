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Malatya'da kayıp kız kardeşler aranıyor

DHA

Malatya'da kayıp kız kardeşler aranıyor


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, dün dolaşmak için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Aslı (20) ile Büşra Özgül (14) kardeşler aranıyor. Kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirten Yıldız Özgül, "Kızlarım sağ salim evlerine dönsünler çünkü üzüldük kahrolduk ve çok kötüyüz" dedi.
Kent merkezinde oturan, yaz aylarını ise Doğanyol ilçesine bağlı Damlu Mahallesi'ndeki evlerinde geçiren Özgül ailesinin kızları Aslı ve Büşra Özgül, dün öğle saatlerinde çevrede gezintiye çıkacaklarını belirterek babaları Mehmet Özgül´den izin alıp, dışarı çıktı. Kız kardeşler geri dönmeyince aile aramaya çıktı. Kızlarına ulaşamayan Mehmet Özgül, karakola başvurdu. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri kayıp kardeşleri bulmak için çalışma başlattı.
Kızlarının bir an önce bulunmasını isteyen Yıldız Özgül, "Kaçmaları için hiçbir sebep yok. İkisinin de telefonu yok, kullanmıyorlar. Dünden beri öldüm bittim. Kızlarım sağ salim evlerine dönsünler çünkü üzüldük kahrolduk ve çok kötüyüz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-08-03 17:41:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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