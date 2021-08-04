Tarım ilacını vitamin zannederek tüketen yaşlı çift öldü

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Malatya’da tarım ilacını vitamin zannederek tüketen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Görgü Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin ile 79 yaşındaki Fatma Bahçalı çifti, vitamin olduğunu düşündükleri tarım ilacını ekmeğin üzerine damlatıp tüketti. Çocuklarının telefonla ulaştığı yaşlı çiftin sağlık durumlarının kötü olması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan çift müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çiftin cenazesi geçtiğimiz gün defnedildi.

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