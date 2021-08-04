Başkan Çınar, mimarları ağırladı Çınar: “Projelerimiz kent estetiğine farklı bir güzellik katıyor”

Malatya Mimarlar Odası Yönetimini Lezzet Caddesindeki Yeşilyurt Pastanesinde misafir eden Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Hayata geçirdiğimiz projelerimizle kent estetiğine farklı güzellikler kazandırıyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından başlatılan ‘Tanıtım Gezisi’ programının misafiri olan Malatya Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Fidanel ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Çırmıhtı Lezzet Caddesindeki Tarihi Yeşilyurt Konaklarında ki müzeleri gezdiler. Yeşilyurt Belediyesince yürütülen restorasyon projeleri neticesinde Yeşilyurt’un geleneksel hayatı ve tarihsel ruhunu ön plana çıkartan Tarihi Yeşilyurt Konaklarının mimari yapıları ve iç tasarımlarını yakından inceleyen Mimarlar Odası Yönetim Kurulu üyeleri daha sonra Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile fikir alış verişinde bulundu. Yeşilyurt’un eşsiz tatlılarının hem tanıtımı hem de satışını yapmak amacıyla hizmete sunulan Yeşilyurt Pastanesinde gerçekleşen toplantıda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mimarlar Odası Yönetim Kurulunun önerileri ve tespitlerinden üst seviyede yararlanarak Yeşilyurt’un estetik yapısına yeni güzellikler kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Yeşilyurt’ta ki bütün yatırım alanlarının kent estetiğine değer katmasına öncelik tanıdıklarını belirten Çınar, "Yeşilyurt Kent Konseyimizin başlattığı ‘Tanıtım Gezisi’ programına katılarak Çırmıhtı Lezzet Caddemizdeki birbirinden değerli konaklarımızı ve müzelerimizi gezen Mimarlar Odası Başkanımız Sayın Yunus Emre Fidanel ile Yönetim Kurulu Üyelerimizi, Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda ağırlamaktan mutluluk duymaktayız. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin sosyal, kültürel, sanatsal, tarihsel ve eğitim vizyonuna yakışacak tüm projelerimizi sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, kamu ve kurumlar, muhtarlarımız ve toplumun tüm dinamikleriyle birlikte uygulamaya özen göstermekteyiz. Hizmetlerimizdeki kalite standardını her yatırımda daha güçlü bir seviyeye çıkarmamız da bu tür istişare toplantılarımızın büyük önemi vardır. Malatya Mimarlar Odamız ile de bu mihvalde güçlü bir iletişime sahibiz. Yeşilyurt’un güçlü temel dinamiklerini yeni yatırımlarla gözler önüne sererken, tüm yatırımlarımızda temel önceliğimiz kentimizin mimari yapısına ve estetiğine değer katmaktır. İlçemizin bütün yaşam alanlarının temiz, düzenli, modern ve günümüz şartlarına uygun bir bakış açısıyla baştan aşağıya modernize ederken, tüm hizmetlerin hem bölgemizdeki yaşam standardının yükselmesine hem de kentin estetik dokusuna katkı sağlamasını önemsiyoruz" diye konuştu.

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