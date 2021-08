Kahtalı: “Muhalefet yangınları çıkaranlara hesap sormuyor, algı yapıyor”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Türkiye’deki orman yangınları üzerinden muhalefetin algı çalışması yaptığını ifade ederek, “Bütün ekipler orada canla başla seferber olmuş vaziyette ancak muhalefet bunu görmüyor ve yangını çıkaranlardan hesap sormuyor. Bunun üstüne bir de algı yaparak vatandaşın aklını karıştırmaya çalışıyorlar” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Namık Gören, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit ve partililerle birlikte Tecde Mahallesi’nde düzenlenen mahalle toplantısına katılarak mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Milletvekili Hakan Kahtalı yakın tarihte çok büyük sıkıntılar yaşandığını hatırlatarak, Türkiye’nin pandemi ile mücadeledeki başarısına dikkat çekti. Kahtalı, "2020 yılında Malatya ve Elazığ'da bir deprem oldu, daha sonra İzmir'de de deprem felaketi yaşandı. Ardından Karadeniz'de sel felaketleri yaşandı daha sonra da tüm dünyada pandemi krizi yaşanmaya başladı. Pandemi her yerde olduğu gibi ülkemizde de sıkıntılara yol açtı ama Allah'a şükürler olsun bugün geldiğimiz noktada pandemi ile en iyi mücadele eden ülke konumundayız. Sağlık alanında yaptığımız yatırımların bu dönemde önemli katkıları oldu. Hiçbir vatandaşımızı zor durumda bırakmadık, hiçbir vatandaşımıza ‘ilaç yok, doktor yok’ demedik. Ülkemizde 1 milyon 177 bin sağlık çalışanı var. Bu çok önemli bir rakam. Malatya’ya baktığımızda bütün ilçelerimizde gerek hastanelerimizi gerek aile sağlığı merkezlerimizi gerekse de entegre hastanelerimizi tamamladık. Yine eski Devlet Hastanesinin yerine 300 yataklı bir hastane daha yapıyoruz o da bitme aşamasına geldi. Bunun yanında üniversite hastanemiz ve onkoloji hastanemiz ülkemize ve dünyaya önemli hizmetler veriyor” dedi.

Malatya’nın önemli bir tarım ve sanayi şehri olduğunu belirten Kahtalı, tarım ve sanayi alanında yapılan yatırımlardan bahsederek, “Şehrimizde 50 bin ÇKS kaydı olan çiftçimiz var. Malatya dünya kuru kayısı başkenti. Bu anlamda kayısı ile alakalı önemli yatırımlar yaptık. Lisanslı depoyu tamamladık. Toprak Mahsulleri Ofisinin alım yapmasını istiyorduk Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bu isteğimiz de gerçekleşti ve TMO’nun kayısı alımı sonrası fiyatlar arttı. Kayısımız şu anda 2830 lira civarında işlem görüyor, bu çok önemli. Sanayi alanında yine Malatya'da 2 Organize Sanayi Bölgesi tamamen dolu, 3. Organize Sanayi Bölgesini açtık, oraları kamulaştırdık ve kamulaştırma bedelini ödediğimiz her alana da yatırım geliyor. Şu anda 300'ün üzerinde firmanın başvurusu var ama bizim elimizde şu anda 36 tane parsel var, yani burası bu kadar önemli bir cazibe merkezi. Şu anda Organize Sanayi Bölgelerinde çalışan 25 bin kişi var. 3. Organize Sanayi Bölgesi de tamamlanırsa bu rakam 40 bini bulacak” ifadelerini kullandı.

Malatya’ya yapılan ulaşım yatırımları ile ilgili de bilgiler veren Kahtalı, Kuzey Çevre Yolunun son durumu hakkında bilgi paylaştı. Kahtalı, “Ulaşımda Allah'a şükürler olsun önemli işler yaptık. Şu anda havaalanı terminal binası yenileniyor. Erkenek Tüneli, Kömürhan Tüneli ve asma köprüsü, Tohma Köprüsü ve benzeri birçok köprü yatırımını Malatya’mıza kazandırdık. Kuzey Çevre Yolu ile ilgili çalışmalar da çok hızlı bir şekilde sürüyor. Nasip olursa bu yılın sonu itibariyle eski Malatya'ya kadar o yolu getirmiş olacağız. Önümüzdeki yılın sonunda da tamamını bitireceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki orman yangınları ile ilgili de konuşan Kahtalı, muhalefeti eleştirdi. Kahtalı, “Ülkenin birçok yerinde yangınlar var. Muhalefet bu yangınları çıkartanlarla ilgili söz söylemiyor. Tutturmuşlar yangınlar neden söndürülemiyor, uçaklar nerede? Halbuki bizim birçok helikopterimiz ve 3 tane uçağımız var, arazözlerimiz var, yeterli personelimiz var ama bu yangınları çıkartanlara hesap soran yok. Bütün ekipler canla başla sahada gayret ediyor, onlar bunları görmüyorlar, bu yangınları çıkartanları hiç görmüyorlar. Sadece burada algı operasyonu ile milletin kafasını karıştırıyorlar. Onlar ne yaparsa yapsın 20 yıldır vatandaşlarımız seçimde nasıl bunlara dersini verdiyse bundan sonraki seçimlerde de onların dersini verecek. Onlar kiminle yol yürüdüğüne baksın, vatandaş onların kiminle yol yürüdüğünü çok iyi biliyor. Biz vatanına, bayrağına ve ezanına sahip çıkan herkesle yol yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise belediyenin yatırımlarından söz ederek, “Halkın bize verdiği yetki ile durmadan canla başla hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeşilyurt'ta son 67 yılda önemli ve büyük değişiklikler oldu. Hem bütçemiz hem de yatırımlarımız arttı ve ilçemiz hızla büyüdü. Her alanda yatırım ve hizmet etmeye devam ediyoruz. Özellikle sosyal belediyecilikte gerçekten ciddi bir mesafe aldık” ifadelerine yer verdi.

Toplantıda söz alan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya da şu ifadeleri kullandı:

“Bizim için durmak yok, biz gücümüzün yettiği kadar koşturmaya devam edeceğiz. Bugün de Tecde Mahallemizdeyiz. Tecde hızla büyüyen bir bölge, muhtarımız ile beraber eşgüdüm içerisinde hareket ediyoruz. Eksik olduğumuz yerler olabilir bu doğaldır ama bunları peyderpey gidereceğiz. İnşallah daha çok hizmet edip daha başarılı olacağız.”

Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde yürümeye ve hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Tecde Mahallesi Başkanı Hacı Dağdeviren de toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

